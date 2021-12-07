2 gün sonra hasat yapılacak seralar, fırtınada yerle bir oldu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından ‘turuncu kod’ uyarısı yapılan Antalya’da sabahın erken saatlerinde başlayan fırtına Aksu ilçesinin Kundu ve Kemerağzı Mahallelerinde bulunan çilek ve domates seralarında maddi hasara yol açtı. 2 gün sonra hasat edilecek sera sahipleri ise kendilerini önce selin sonrada fırtınanın vurduğunu söyledi. Serasında çilek üretimi yapan çiftçi Aslan Peker: “Parayla ölçülmez zararımız var. Seralarıma geldim baktım rüzgar, sera demirlerimizi yerinden söküp atmış” dedi.

“Önce sel şimdide fırtına”

Antalya’nın Aksu ilçesinde gece saatlerinde başlayan fırtınadan çilek seralarının plastik örtüleri uçtu, sera demirleri yerinden söküldü. Kundu mahallesinde 10 dönüm arazisinde çilek üreten Aslan Peker, 10 gün önce şiddetli yağışta sular altında kalan seralarının bugünde fırtınadan nasibini aldığını söyledi. Üretici olarak zor zamanlardan geçtiğini kaydeden Aslan Peker, " Fırtına sabahın erken saatlerinde başladı, uykuda yakaladı bizi. Hızı nerdeyse 100 kilometreyi buldu diyebilirim. Parayla ölçülmez zararımız var. Seralarıma geldim baktım rüzgar, sera demirlerimizi yerinden söküp atmış. Allah’tan gelen bir şey, elimizden ne gelir çok büyük zararımız var bu sefer" diye konuştu.

“İki gün içinde hasat yapmayı düşünüyorduk”

10 dekar alanda çilek üreticisi Cihan Ergöz ise “ 3 buçuk dönüm seramız yerle bir oldu. Hasat zamanı geldi çilekler çıkmak üzeriydi böyle bir felaketle karşılaştık. Akşam haberlerinde duyduk fırtınanın çıkacağını sabah geldik durum vaziyet bu. Yaklaşık 150 bin TL zararımız var. İki gün içinde hasat yapmayı düşünüyorduk daha hiç siftah yapmadan fırtına bu hale getirdi” dedi.

Çilek seralarının yanı sıra şiddetli fırtına bölgede domates seralarının da plastik örtülerini uçurdu. Maddi hasarların meydana gelmesine sebep oldu.