19 yılda Bursa’ya 21 baraj ve 16 yeni gölet yapıldı, 10 yeni baraj devam ediyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, 19 yılda Bursa’ya 21 yeni baraj ve 16 gölet inşa ettiklerini, 10 yeni barajın da inşaatının devam ettiğini belirterek, "Bursa’da 43 yeni sulama tesisi ile 555 bin dekar zirai alan sulamaya açıldı. Son 19 yılda ziraatin gelişmesi için 120 adet tesis ile 4 milyar 295 milyon liralık yatırım yaptık. 19 yılda 12 hidroelektrik tesisi de işletmeye alınarak ek 656 milyon KW enerji üretim sağlandı" dedi

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ak Parti iktidarında son 19 yılda kurumu vasıtasıyla yapılan hizmetlerin istatistiğini İHA ile paylaştı.

Bursa’da 19 yılda yapılan ve devam eden DSİ yatırımları hakkında açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; “Bursa’mıza son 19 yılda devasa su yapıları inşa ederek aziz milletimizin istifadesine sunduk. Bursa’nın mümbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımlarımız hız kesmeden devam etmektedir” dedi.

Sulama projeleri dikkat çekiyor

Projelerin detaylarına temas eden Genel Müdür Yıldız; “Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 19 yılda Bursa’da inşa edilen 43 sulama tesisi ile 554 bin 990 dekar zirai arazinin sulamaya açıldı. Böylece Bursa’da topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 584 Milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Bursa’mız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 5 adet sulama tesisi inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 5 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 24 bin 490 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Bursa zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır” diye konuştu.

Bursa’mıza 21 baraj ve 16 gölet kazandırdık

Marmara’nın ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Bursa’da ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 120 adet tesis ile 4 milyar 295 milyon lira yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bursa’da son 19 yılda 21 baraj ve 16 gölet inşa ettik. Diğer taraftan Bursalı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Bursa’nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Bu kapsamda 10 adet barajın yapım çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Bursa’da taşkın riskini azaltıyoruz

Yıldız; “Ayrıca; Bursa’da taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 20 adet taşkın koruma tesisi ile 14 yerleşim yeri ve 47 bin 403 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 2 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Son 19 yılda, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Bursa’da 3 adet iş tamamlanarak toplam 175 bin 490 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Bursa’da 38 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Bursa’nın suyu ülkemizin enerjisine enerji katıyor”

Yıldız sözlerini şöyle tamamladı: “Bursa’da son 19 yılda 12 adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 656,94 milyon KW enerji üretimi sağlıyor, kurulu gücü 186,99 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize katkı sunuyoruz. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum”