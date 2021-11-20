152 yıllık su değirmeninde tahin yapılıyor

Şırnak’ın Kumçatı beldesinde yetiştirilen susam, zahmetli işlemlerin ardından 152 yıllık su değirmeninde öğütülerek tahin yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle bu yıl restore edilen ve tescillenen tarihi su değirmeninde geleneksel yöntemlerle susamlar öğütülüyor. Öğütülen susamdan günde yaklaşık 430 kilogram tahin elde ediliyor. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, değirmenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından taşınmaz kültür varlığı olarak tescil ve restore edildiğini belirtti.

Şırnak’ın Kumçatı beldesinde tahin üretim değirmeninde konuşan Vali Pehlivan, "Topraktan değirmene, değirmenden tabağa” sloganıyla Demir ailesi 152 yıldır susamdan tahin üretim faaliyetini devam ettirdiğini söyledi. Vali Pehlivan, "Bugün hem bu otantik ortamı görmeyi hem de yapılan üretim faaliyetlerini yerini gördük. Bu tarihi yapı on yıllar boyunca ayakta tutulmuş ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafında da taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş. Bu tescilin akabinde de buranın bakımı, onarımı ve restorasyonuyla ilgili proje desteği ve maddi destek sağlanmış, yaklaşık 110 bin Türk Lirası Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından tahsis edilmiş. Bununla birlikte Demir ailesi kendi katkılarını da devreye sokmak suretiyle bugün gördüğümüz bu ortam oluşmuş. Otantik değirmen yapısı muhafaza edilmiş, gene ocak yapısı muhafaza edilmiş. Kumçatı beldemiz susam üretimi konusunda önemli yerleşim yerimiz. Burada geleneksel üretim alanında susam ürünün de yine çiftçilerimiz tarafından üretiminin devam ettiğini görüyoruz” dedi.