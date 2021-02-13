1 aydır kapalı yayla yolu açıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. 1 aydır kapalı olan köy ve yayla yolu 4 günlük çalışma sonrası ulaşıma açıldı.

Şırnak’ta etkili olan kar yağışı sonrası bir çok köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Beytüşşebap ilçesine bağlı 2 bin 650 rakımlı Yeşilöz köyü ve Faraşin yaylasında kalan 4 aile için Beytüşşebap kaymakamlığına bağlı ilçe özel idare ekipleri 4 gün 4 gece çalışarak 42 kilometrelik yolu kardan temizleyerek ulaşıma açtı. Karla mücadele eden ekipler yer yer 3 metreyi aşan kardan tüneller yaparak ilerledi. Hava sıcaklığının eksi 27 dereciyi bulduğu yaylada kalan 4 ailenin yollarını açan ekipler aynı zamanda vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra gıda malzemesi ulaştırdı. 2 dozer, 1 loder, 1 kepçe ile açılan yayla yolunda zorlu karla mücadele sonlandı. Kapalı yol bırakmayan ekipler işlerini bitirdikten sonra tekrar ilçeye geldi. Dozer operatörü İrfan Cin karla mücadelenin devam ettiğini bildirdi. Can, "Günlerdir kapalı olan köy yollarımızı açıyorduk. Şimdi Faraşin yaylasındayız yolumuzu açtık çok şükür gece gündüz çalışıyoruz’’ dedi.

Fahri Erdal adındaki dozer operatörü ise Beytüşşebap kaymakamlığına bağlı özel idare personelleri olarak saha şefleriyle birlikte 4 gün, gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Erdal, "Coğrafi şartlar gereği çok kar yağıyor. Çok şükür bitirdik. Ailelerimize ulaştık gerekli tüm ihtiyaçları karşılandı’’ diye konuştu.

Loder operatörü Mikail Gök ise geceyi yaylada geçireceklerini ifade etti. Gök, "Yaylada kalan 4 aile için kaymakamın talimatıyla ekip arkadaşlarımla beraber yol açma çalışması başlattık. Şimdi ailelerin evlerine ulaştık bu gece onlara misafir olacağız. Sabah erkenden ilçeye dönüş yapacağız. İlçeye bağlı tüm köy yolları şimdi açık durumda" şeklinde konuştu.

Yaylada kalan Hakkı Aslan ise ekiplere teşekkür etti. Aslan, "1 aydır yolumuz kapalıydı kar çok yağmış ekipler çok uğraştı. Ekip şefimiz sağ olsun bizim için gerekli tüm malzemeleri aracında getirdi. Bu gece misafirimiz olacak bu ekip, Allah kaymakamımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.