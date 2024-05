Yaz mevsiminin gelmesiyle turizm sektörü de hareketlendi. Vatandaşlar, tatil yerlerinin yolunu tutmaya başladı. Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme’de tatil sezonunun ot festivaliyle beraber başladığını ve esnafın da sezonun başlamasından mutlu olduğunu belirtti.

Her bir esnafın yasa gereği görünür yerde fiyat tarifelerinin bulundurması gerektiğini dile getiren Köfüncü, menülerde de müşterilerin bu fiyatları görmesi gerektiğini ve Çeşme’de herkesin maddi durumuna göre yemek yiyeceği ve eğleneceği yerin bulunduğunu anlattı. Görünür fiyat tarifeleri sayesinde vatandaşların fiyatları görüp, kendi bütçelerine göre bir yeri seçebileceklerini kaydeden Köfüncü, “Diğer kıyı ilçelerine baktığımda fiyatlarımız çok makul” diye konuştu.



Kira sorunu olmayan fiyatları yükseltmiyor

Esnafın birtakım giderlerinin bulunduğunu, alınan malzemelerin pahalı olduğunu ve kira, elektrik, su gibi ekstra ödemelerin esnafı zor durumda bıraktığını kaydeden Köfüncü, fiyatların sürekli değişiklik gösterdiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Biz de buna göre hareket etmek zorundayız. Geçen seneye göre fiyatlar yüzde 25, 30 ve 50 aralıklarında zamlandı. Fakat aldığımız et, balık veya zeytinyağı gibi temel gıda maddelerimizin mekanlarımıza nasıl girişi olduğu da belli. Ilıca'da bir kumru fiyatıyla Çeşme Marina'daki bir kumru fiyatının arasında bir fark var. Kira sorunu olmayan da zaten fiyatları artırmıyor. Fakat kirası olan insanlar veya deniz kenarında, marinada, özel yerlerde bir şeyler yiyen insanların bunun bedelini ödemeleri lazım. Biz nasıl büyük otellerin fiyatlarına bir şey diyemiyorsak bizim esnafın yaptığı fiyatlara makul gözüyle bakmamız gerekiyor. Bizim burada afaki bir rakam yok. Bir kumru bir yerde 110 bir yerde 200 liraysa mutlaka bunun bir sebebi vardır. Bunlara dikkat ederek oturuyoruz.”



“Fiyatları görüp sonra karar vermeleri gerekiyor”

Piyasaya göre Çeşme’deki genel olarak fiyatların normal seviyede olduğunu vurgulayan Köfüncü, “Fakat oturacağınız yere göre de değişebilir. Örneğin bir mekanda kahvaltı 350 liraysa, aynı kahvaltı deniz kenarında bir yerde bin 100 liraysa; sizin fiyatları görüp sonra karar vermeniz gerekiyor” şeklinde konuştu.



Oteller yüzde 100 doldu

Sezonun başlamasıyla Çeşme’ye İstanbul, Marmara ve diğer beldelerden çok fazla ziyaretçiyi kabul ettiklerini aktaran Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, otellerin doluluğunun yüzde 100’e ulaştığını söyledi. Erken rezervasyon kampanyalarının da devam ettiğini belirten Demir, “Özellikle Mayıs, Haziran, ve Bayram'a kadar olan süreçte otellerimiz neredeyse geçen yılın fiyatını kullanıyorlar. Herhangi bir zam yapmadılar. Bir ailenin bulunduğumuz günlerde tatil yapma fiyatlandırması ise; butik otellerde 2 yetişkin 1 çocuğun fiyatı 5-6 bin civarlarında, 5 yıldızlı otellerde de 7-8 bin civarlarında konaklama artı yemek ve kahvaltı olarak konaklayabilirler. Fiyatlar oldukça uygun” ifadelerine yer verdi.



“Sokaklardaki fiyatların normal hale gelmesi gerekiyor”

Otellere geçen yılın fiyatlarıyla rezervasyon kabul etmelerine rağmen sokaklarda fiyatların arttığına dikkat çeken Demir, şöyle devam etti:

“Sokaklarımızda fiyatlar biraz değişken. Özellikle rezervasyon için arayan konuklarımız her şey dahil otel tercih ediyorlar. Fakat Çeşme’de de her şey dahil otelimiz yok. Bunu da biz önermiyoruz. Sokaklarımızdaki fiyatların da makul hale gelmesi gerekir. Çeşme’yi pahalı algısından kurtarmamız lazım. Hizmet kalitesine göre restoranlarımızın, kafelerimizin fiyatlarında küçük değişiklikler olabilir. Bazen neredeyse normal fiyatın 2-3 katına çıkan fiyatlar görüyoruz. Bunun mücadelesini hep birlikte vermemiz lazım.”



Tatilcilere ‘doğru yerde doğru alışveriş yapın’ uyarısı

Bayramda Çeşme’nin kalabalık olduğunu ve yaz sezonunun da güzel geçeceğine inandıklarını ifade eden esnaf Onur Kaya ise “Doğru yerlere giderseniz, Çeşme o kadar pahalı değil. Fiyatlarınız gayet uygun. Gelen herkes çok memnun. Müşterilerimiz doğru yerde doğru alışveriş yapabilirlerse fiyatlardan memnun kalırlar. Fakat pahalı yerler de var. Tatilcilerin bu konuda dikkatli olmalarını öneriyorum” diye konuştu.



“Önemli olan bütçeye uygun yerleri tespit edebilmek”

Çeşme’de her bütçeye uygun yiyecek ve içeceğin bulunabildiğini söyleyen tatilci Tuğba Buldan da şu sözlere yer verdi:

“Sahilde içtiğiniz bir şeyle sahil kenarında eğlence kulübünde içtiğiniz bir şey arasında fark olması normal. Önemli olan doğru yerde doğru alışveriş yapmak. Önemli olan kendi bütçenize uygun yeri doğru tespit edebilmeniz. Reklamlara çok fazla kapılmadan, kendi bütçenize uygun hareket ederseniz her yerde rahatlıkla yaşayabilirsiniz.”