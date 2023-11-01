İngiliz basınında yer alan haberlerde Celtic, Filistin bayrağı açan taraftarlara gönderdiği elektronik postayla kombine bilet sahiplerinin iç saha maçlarına katılmasını yasakladığı ifade edildi.

Celtic’ten Filistin bayrağı açan taraftarlara yasak

Ada basını, kararın Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan müsabakada İskoç taraftarların tribünlerde Filistin bayrakları açmasının ardından uygulandığına vurgu yapıldı.

Celtic’ten Filistin bayrağı açan taraftarlara yasak

Yeşil-beyazlı kulübün ’Yeşil Tugay’ taraftar grubu üyelerinin gösterileri nedeniyle daha önce iki kez para cezası aldığı, UEFA’nın daha fazla disiplin cezası vermesi söz konusu olduğu belirtildi.

Celtic’ten Filistin bayrağı açan taraftarlara yasak

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