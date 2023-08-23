AFAD, Çanakkale’de meydan gelen yangına dair son durumu paylaştı. AFAD’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü JANDARMA Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 240 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arasöz, 71 su tankeri 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Bölgedeki 10 köyde 337 hane-bin 104 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele yemek ve içecek ikramı yapılmaktadır” denildi.

Çanakkale yangınının bilançosu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Çanakkale’de başlayan yangın felaketinden etkilenen Yağcılar Köyü’ndeki bilanço günün ilk ışıklarıyla beraber ortaya çıktı.



Yangından etkilenen Yağcılar Köyü’nde bir ev alevlere teslim olurken, bazı yerleşim alanları komple küle döndü. Bazı alanlar ise ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Günün ilk ışıklarıyla beraber AFAD, İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler çalışmaya başladı. Her ihtimale karşı 112 Acil Sağlık ekipleri de hazırda bulunuyor.

Gece görüşlü helikopterlerin yangına müdahalesi aralıksız sürüyor

Çanakkale’de dün başlayan orman yangınına gecede havadan müdahaleye aralıksız devam edildi.



Yarasa helikopter olarak adlandırılan gece görüşlü 4 helikopter sabahın ilk saatlerine kadar görev yaptı.

Özel donanımlı helikopter, pilotların kasklarındaki geçe görüş sistemleri ile yangın bölgesinde 24 saat görev yapabiliyor. Söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıkları ile birlikte diğer hava araçlarının da katılması bekleniyor.