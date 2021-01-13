Geyikli’nin 50 yıllık içme suyu hattı yenileniyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde 50 yıllık içme suyu hattı yenilenerek, vatandaşın hizmetine sunulacak.

Ezin ilçesine bağlı Geyikli beldesinde, 50 yıl öncesine dayanan ve 20 km’lik bir ağı kapsayan asbestli borular, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu’nun girişimleriyle yenileniyor. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Başkan Oruçoğlu, “Beldemizde mevcutta kullanılan asbest boruların değiştirilmesi amacıyla İller Bankasına yapmış olduğumuz talebimiz doğrultusunda arazi çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Siz Değerli Belde sakinlerimize daha sağlıklı içme suyu temin edebilmek amacıyla 20 km’lik asbest içme suyu isale hatlarımızı yeniliyoruz. Desteklerinden dolayı Grup Başkan Vekilimiz Sayın Bülent Turan’a ve Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Jülide İskenderoğlu’na Geyikli adına teşekkür ederim” dedi.