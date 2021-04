Çocukların ilk Kitap Günlüğü Başkan Erdoğan’dan

Çanakkale’nin Biga Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okudukları kitapları ve deneyimlerini geleceğe aktarmaları için kitap günlüğüm projesini hayata geçirdi.

Biga Belediyesi, 2 bin adet Kitap Günlüğüm eserini ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaştıracak. Bu kapsamda ilk kitap dağıtım programı Fatih İlkokulu ile Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu’nda düzenlendi. Programa Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, okul müdür ve öğretmenleri ile öğrenciler katıldı. Öğrencilerle tek tek sohbet ederek kitaplarını hediye eden Başkan Erdoğan, çalışmanın faydalı olmasını diledi.

Kitapların okullara teslim edildiğini ve dağıtılmaya başlandığını ifade eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptığı açıklamada, “Okumak, bizleri bambaşka yolculuklara çıkartır ve yeni keşiflere yelken açtırır. Bu vesileyle çocuklarımızın okuduğu kitapları ömürleri boyunca hatırlamaları için onlara güzel bir çalışma hediye etmek istedik. Çocuklarımızın kitap günlüğüne ekleyeceği her yeni kitap onlara yeni kapılar açacak ve hayal gücünü geliştirecek. Can yoldaşı ve yol göstericisi olacak günlüğe okudukları her kitapla ilgili görüşlerini, düşüncelerini ve hayallerini yazabilecekler. Yıllar sonra çocuklarına da gösterebileceği bu özel mirasa tekrar baktığında yalnızca okuduğu kitapları değil, birçok güzel şeyi de hatırlayabilecek. Çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığının küçük yaşta edinilmesine de fayda sağlayacak kitap günlüğünü ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize hediye ediyoruz. 2000 adet kitabımızı öğrencilerimize dağıtılmak üzere tüm okullarımıza teslimini yaptık. Pratik ve eğlenceli çalışmanın tüm çocuklarımıza faydalı olmasını temenni ediyorum” dedi.