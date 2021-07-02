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Çan’da parklar yenilendi

Çanakkale’nin Çan Belediyesi ilçede bulunan parkları yeniledi.

ÇANAKKALE 02.07.2021, 12:11
Çan’da parklar yenilendi

Çanakkale’nin Çan Belediyesi ilçede bulunan parkları yeniledi.

Çan Belediyesine bağlı ekipler parklardaki yenileme çalışmalarını tamamladı. Yeni oyun grupları, zemin taş döşeme çalışmaları ve yenilenen oturma grupları ile parklar normalleşme sürecine uygun hale getirildi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Yenilenen yüzü ile mahalle sakinlerini sosyal yaşam alanlarımıza bolca vakit geçirmeye bekliyoruz” dedi.
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