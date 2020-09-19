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Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu
ÇANAKKALE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 11 BİN 720 DAL DOLDURMA SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.
ÇANAKKALE 19.09.2020, 17:13
Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda 11 bin 720 dal doldurma sigara ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale il merkezinde İ.G. isimli şahsın iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 11 bin 720 dal doldurma sigara ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla doldurma sigaralara el konulurken, İ.G. isimli şahıs alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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