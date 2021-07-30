Bigaspor Başkanı Özkan güven tazeledi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Bigaspor Tesislerinde yapılan olağan üstü genel kurul toplantısında Kulüp Başkanı Serkan Özkan, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Kongrenin Divan Başkanlığına Arda Bozkurt, Başkan Yardımcılığına Okan Ergüven, Katip Üyeliklerine ise Okan Ergüven ile Erdinç İşçi seçildi. Kongrenin gelir gider durumu, denetleme kurulu raporu, tahmini bütçe okunarak oylandı.

Ardından açık oylama ile yapılan seçimde yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Serkan Özkan, Önder Yavaşça, İlhan Kaçar, Serdar Metin, Serdar Seçilen, Fatih Karan, Servet Kahraman, Emre Dıramalı, Serdar Balta, Hakan Evirgen, Semih Kırbaç, Semih Çetin, Reşat Yeşil, Fatih Engin, Erkan Çevik, Salih Can Eriş, Mehmet Ali Kurt, Melih Gündüz ve Bünyamin Eviş’ten oluştu.

Kongreye, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner, CHP İlçe Başkanı Osman Öztürk, Biga FB Dernek Başkanı Arda Bozkurt ve üyeler katıldı.