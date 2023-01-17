Biga’da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

Biga Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi, kısırlaştırma, bakım ve aşılama işlemleri yapılıyor.

Biga Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkez’inde tedavi, kısırlaştırma, bakım ve aşılama işlemleri yapılıyor. Veteriner Hekim Ayhan Bağcı tarafından yapılan açıklamada, “Son 3 yılda, yıllık ortalama 600 kısırlaştırma yapıyoruz. Bu sayının 250-300 kadarı köpek 300 ve üzeri ise kedi oluşturuyor. Hayvanseverlerin yakalayıp getirdikleri hayvanlarını kısırlaştırdıktan sonra kuduz aşını yaparak cip takıyoruz. Köpeklerin parazit ilaçlarını veriyoruz. 2022 yılında 12 bin kilogram köpek maması, 6 bin kilogram ise kedi maması hizmeti verdik. Besleme faaliyetlerimizi Biga Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (BİSHAK) ve gönüllüler ile birlikte yürütüyoruz. Biga Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezimizde hasta ve yaralı hayvanlarımızın da tedavilerini yapıyoruz” dedi.