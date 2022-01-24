Biga Belediyesi karla mücadelesine devam ediyor

Çanakkale’nin Biga ilçesinde etkisini artıran kar yağışında ilçe merkezi ve köyleri beyaza bürünürken, belediye ekipleri ilçenin dört bir yanında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm yurtta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, Biga’da da gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için sarı ve turuncu kodlu uyarı verirken, kar kalınlığının 5 cm olduğu Biga ilçe merkezinde Biga Belediyesi ekipleri gece saatlerinden itibaren yolları temizledi. Ekipler, don ve buzlanma olaylarına karşı ana ve ara yollar ile kaldırımları sık sık tuzlama çalışması yaptı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptığı açıklamada, “Biga’mızda etkisini gösteren kar yağışına karşı teyakkuzdayız. Ekiplerimiz yollarda küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezimizde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetre olurken ekiplerimiz herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Yol temizleme, tuzlama ve açma işlemi yapan ekiplerimiz, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için mücadele ediyor. Şu anda şehir merkezimizde tüm ana ve ara halterler açık durumdadır ama don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli olmalıyız. Kıymetli hemşehrilerimize zorunlu olmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.