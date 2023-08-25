İki gün süren yangın güçlükle kontrol altına alındı. Şangında mal kaybı yaşanırken, birçok canlı da yaşamını yitirdi. Olayın yankıları sürerken Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yangının çıktığı gün yurt dışına çıktığı iddia edildi.

OLAY YERİ İNCELEMESİNİ BAŞKAN VEKİLİ YAPTI

Sosyal medya hesabından yangınla ilgili birkaç paylaşım yapan Ülgür Gökhan'ın bölgeden tek bir karesinin bulunmaması dikkat çekti. Çanakkale Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından Ülgür'ün yerine Başkan Vekili İrfan Mutluay'ın bölgeye gidip olay yerini incelediği görüntüleri paylaşması, vahim iddiayı doğrular nitelikteydi.

OLAYIN ASLI NEYDİ? AÇIKLAMA BUGÜN YAPILDI

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yangın sırasında yurt dışında olduğu iddialarına cevap verdi.

Açıklama şöyle:

22 Ağustos 2023 Salı günü öğle saatlerinde başlayan ve şiddetli rüzgarla birlikte hızla yayılan orman yangını, hepimizi derinden üzmüştür. Yangın, başlatılan yoğun mücadele ile 24 Ağustos 2023 tarihinde kontrol altına alınmıştır.

Kentimizde yaşanan orman yangını felaketi devam ederken, bazı ulusal yayınlarda ve sosyal medyada “Çanakkale Yanıyor, Başkan Amerika’da Tatilde” başlıklarıyla şahsımı hedef alan haber ve paylaşımları üzülerek görmüş bulunmaktayım. Kamuoyunu tamamen yanlış bilgilendiren bu tarz haber ve paylaşımlar nedeniyle bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

Yangının başladığı gün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle hastanede yatışımın gerçekleşmesinden dolayı, yangın bölgesinde ne yazık ki bizzat bulunamadım. Herkes gibi şahsımın da içini yakan orman yangını sürecini, her ne kadar başında bulunamasam da Belediye Başkan Yardımcımız ve bu süreçte Başkan Vekilliği görevinde bulunan Sayın M. İrfan MUTLUAY ile devamlı surette haberleşerek yakından takip ettim. Böylesi acı bir durumda yoğun emek veren kahramanlarımızın, yangından zarar gören köylülerimizin ve vatandaşlarımızın yanında bulunamamanın üzüntüsünü yaşarken, hakkımda çıkan bu tarz yalan yanlış haberler de bu üzüntüyü artırmıştır. Bir kez daha yinelemek isterim ki, bu süreçte tatilde değil, sağlık sorunlarım nedeniyle hastanede bulunmakta idim.

Deyim yerindeyse bir felaketi yaşadığımız yangın boyunca canla başla çalışan esas kahramanlarımızın ya da yangına ilişkin gelişmelerin duyurulması yerine şahsım üzerinden yapılan asılsız haberlerle gündemin meşgul edilmesini, yalanlar üzerinden adeta bir karalama politikası yürütülmesini esefle kınıyor ve bu tür haberlere de itibar etmemenizi özellikle belirtmek istiyorum.

Tüm bunların ötesinde, kentimizde birçok köyün yanı sıra kent merkezimizi de tehdit eden bu büyük yangın felaketinde havadan ve karadan büyük bir mücadele sürdüren hem kentimiz hem de ülkemizin dört bir yanından yardımımıza koşan tüm ekiplere, orman kahramanlarına, can dostlarımızın koruyucu meleklerine, gönüllülerimize, yardımseverlerimize, alandaki son gelişmeleri bize anbean aktaran değerli basın mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Yanan onlarca ağaç ve tarım arazisi ile çok sayıda orman canlımızı kaybettiğimiz bu acı yangın felaketinde, yaralanarak tedavi altına alınan hemşerilerim ve maddi zarara uğrayan vatandaşlarımıza da içtenlikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralarımızı hep birlikte saracağımızı belirterek, bir daha böylesi bir felaketle karşılaşmamayı temenni ediyorum.

Hepimize geçmiş olsun…