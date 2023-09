Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya kazandı.



Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli güreşçi, "Rüya gibi bir gün yaşıyorum. Altın madalya alarak ülkeme dönüyorum. Şu anına hayalini o kadar kurdum ki, Avrupa şampiyonlarında son saniyelerde maçlarımı kaybetmiştim. Bugün bunu yaşayacağımı bilseydim, iyi ki kaybetmişim diyorum. Beni destekleyen federasyon başkanımıza, bakanlığımıza, beni yetişen Selahattin Karaman hocama, şu anki kulüp hocam Murat Gençtürk’e, kulübüm başkanı Silpagar’a, Spor Daire Başkanımız Selçuk Çebi’ye, Nurullah Kaya’ya teşekkür ediyorum. Bugün burada onların desteği ve emeği sayesinde altın madalyayı boyuma taktım. Mutluyum ve gururluyum. İnşallah olimpiyatlarda da ülkeme altın madalya kazandırırım. Bunun için çalışacağım. Çok emek verdik. Bu dünya şampiyonluğu bambaşka bir şey. Olimpiyattan bir sene önceki dünya şampiyonluğu. Her sporcuya nasip olmayan bir şey. Bugün Rabbim bana nasip etti. Çalışmalarımıza ara yok. Hedefimiz olimpiyatlar. İnşallah ülkeme altın madalya kazandıracağım. Aileme, eşime, arkadaşlarıma, beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"İnşallah kadın güreşi her zaman adını tarihe altın harflerle yazdırır"

Yaklaşık 10 aydır kampta olduklarını söyleyen milli güreşçi, "Çok büyük fedakarlıklar yaptık. Eve gitmedik. Bütün takım arkadaşlarım inanılmaz çaba sarf etti. Takımımla gurur duyuyorum. Genç arkadaşlarım bizden sonra bayrağı en iyi temsil edecek. İnşallah kadın güreşi her zaman adını tarihe altın harflerle yazdırır. Bizim tek amacımız bu" diye konuştu.