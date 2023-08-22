Süper Lig'de geçmişte şampiyonluk yaşayan Bursaspor zor günler geçiriyor. Yeşil beyazlı kulübün bir taraftarı, Olağanüstü Kongre'ye gidilmesi amacıyla topladığı imzalara itiraz eden mevcut yönetimi, yasal sürede gereğini yapmamasından dolayı mahkemeye verdi.

Bursaspor taraftar grubu Teksas’tan yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulüp üyelerimizin imzaları ile Seçimli Genel Kurul çağrımızın gereğinin yasal sürede yerine getirilmemesi üzerine, ilgili dava süreci, Bursa 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde, bugün (22/08/2023) itibarı ile başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”