Mudanya’da hayat normale dönüyor

Bursa’da geçtiğimiz ay peş peşe gelen sağanaklarla ‘Mudanya başta olmak üzere’ farklı ilçelerde etkili olan sel baskınlarının ardından, hayat normale dönmeye başladı. Mudanya ilçe esnafını ziyaret eden Başkan Aktaş, sel nedeniyle su tüketimlerinde artış gözlenen abonelerin 20 metreküplük sarfiyatlarının Büyükşehir tarafından karşılanacağını hatırlatarak, yaraları en sağlıklı şekilde sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Bursa’nın Mudanya ilçesini iki kez vuran selin ardından, ‘başta Büyükşehir ve AFAD olmak üzere’ ilgili kamu kurumlarının desteğiyle 301 araç ve 911 personelle başlatılan seferberlik sonrasında ilçede hayat normale dönmeye başladı. Sel baskınlarının yaşandığı günden itibaren bölgede sık sık incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmaları yerinde görmek için yeniden Mudanya’ya geldi. İlçe esnafını ziyaret edip taşkına yol açan dere yatağına gelen Başkan Aktaş, önceliği ‘yaraların sağlıklı şekilde sarılmasına’ verdiklerini hatırlattı.

Zararlar telafi ediliyor

Özellikle Mudanya’nın iki kez selden etkilendiğini hatırlatan Başkan Aktaş, Büyükşehir başta olmak üzere ilgili tüm kurumların desteğiyle büyük bir seferberlik başlatıldığını, hasar tespitlerinin ardından birinci sel ile ilgili ödemelerin gerçekleştirildiğini vurguladı. İkinci selin neden olduğu yaraların sarılmasına yönelik hasar tespitlerinin yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, “Süreci yakından takip ediyoruz. Bir daha böyle bir sorunla karşı karşıya kalmamak adına, mevcut şartlar içerisinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Mecliste aldığımız karar ile sel nedeniyle su tüketimlerinde artış gözlenen abonelerimizin 20 metreküpe kadar olan kısmını Büyükşehir olarak karşılayacağız. AFAD’dan liste aldık. Şu ana kadar 500 civarında etkilenen var. Bunların 250’sinin aboneliği kendi üzerine kayıtlı. Aboneliği üzerine kayıtlı olmayanlarla ilgili çalışmamız var. Selden etkilenip listelerde olmayanlar varsa, başvurmaları halinde, 20 metreküpe kadar ilk faturalarının muafiyeti söz konusu olacak. Bu da yaklaşık 250-300 TL’ye karşılık geliyor. Büyük geçmiş olsun. Yaraların sarılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.