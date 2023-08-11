Türkiye’nin farklı illerinden gelen bin 600 pehlivanın Yunuseli Havaalanı’nda 2 gün süren mücadelesini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Mustafa Yavuz ve Emine Yavuz Gözgeç, MHP Bursa Milletvekilleri İsmet Büyükataman ve Fevzi Zırhlıoğlu, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan İbrahim Türkiş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve ilçe belediye başkanları da izledi.



Minik boy, teşvik boy, tozkoparan, deste boy, küçük orta, büyük orta, baş altı ve baş boylarında yapılan güreşler çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Nefes kesen müsabakalarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri 2 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 12 madalya kazanarak CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde bir etapta en fazla madalya kazanan takım unvanını kazandılar. 2 gün süren müsabakalarda Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Yunus Emre Bedirsoy teşvik 1 boyunda, Emirhan Çetin ise teşvik 2 boyunda altın madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda Ensar Samet Atar minik 2 boyunda, Rüstem Öztürk teşvik 1 boyunda, Mutafa Çelik ayak boyunda ve Aslan Öztürk deste küçük boyda gümüş madalya kazanırken, Enes Haliloğlu ve Miraç Mutlu Mardali minik 1 boyunda, Günaycan Kılıç teşvik boyunda, Muhammed Koçak ve Umutcan Adsız teşvik 2 boyunda ve Onur Keskin ise deste orta boyda üçüncü olmayı başardı. Bu sonuçlarla Bursa Büyükşehir Belediyespor, önemli organizasyonu 12 madalyayla tamamladı.