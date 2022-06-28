Bulgaristan'dan Yunanistan'a tırlarla tanklar ve tüfekler geliyor iddiası!

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginlik karşılıklı açıklamalarla tırmanırken sosyal medyada dolaşan bir videoda Yunanistan’a tırlarla tank, tüfek ve askeri araç sevkiyatı yapıldığı iddia edildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından video, kısa süre içerisinde etkileşim aldı ve birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Tırların Yunanistan'a hareket ediyor iddialarının ardından sosyal medya kullanıcıları hesaplarından "Hedef Türkiye olarak gösteriliyor." ifadelerine yer verdi. Bir anda büyük bir kitleye ulaşan söz konusu videonun doğruluk payı var mı? yoksa dezenformasyon mu? Vatandaşları bilerek ve isteyerek yanlış bilgiye yönlendiren ve bilgi kirliliği yaratmaya çalışan kişilere karşı bilginin doğruluğunu araştırmalı ve ona göre paylaşmalıyız... Bir yanlış bilgi, hem kendiniz için hem de sevdikleriniz için çok kötü sonuçlar doğurabilir.

Tankları gösteren video Bulgaristan’da bir otoyolda çekilmiş

Tabelada Svelingrad yazısı görülebiliyor. Video, Bulgaristan E80 otoyolunda çekilmiş.

Tırlar bu güzergahtan sola dönerse Yunanistan’a, düz devam ederse Bulgaristan Plovdiv ve Sofya gibi şehirlere, sağa dönerse Romanya’ya gidebilir.

Tırlar, bulundukları güzergahtan Yunanistan, düz devam ederek Plovdiv, Sofya gibi kentlere de ilerleyebilir.

TANKLARIN NEREYE GİTTİĞİYLE İLGİLİ KESİN BİR BİLGİ YOK

Geçmişte Bulgaristan ve Yunanistan basınında çıkmış haberlere bakıldığında tankların Yunanistan’dan yola çıkıp, Svelingrad’tan geçtiği ve ardından Romanya’ya gittiği görülüyor. Yani tankların Yunanistan’a doğru değil, Yunanistan’dan yola çıkarak Balkan ülkelerine doğru ilerliyor olma ihtimali daha güçlü.

İDDİA ASILSIZ

Videodaki tanklar M1 Abrams olarak bilinen ABD tanklarından biri ve NATO tatbikatları için daha önce de bu tanklar kullanılmış. Dahası bu tanklar Yunanistan’ın askeri envanterinde yer almıyor.

Nisan 2022’de Bulgaristan haber sitelerinde de aynı tankların NATO tatbikatına katılmak için Svelingrad üzerinden geçtiği haberleri yer almış. Tankların Yunanistan’dan Romanya’ya geçeceği söylenmiş. Yani Svelingrad geçiş rotası olarak kullanılmış.

Görüntüde tırları takip eden bir polis aracı da var. Polis aracının üstünde “Military Police” ve “Boehha” yazıyor. Bu kelimelerle bir arama yaptığımızda, aracın Bulgaristan askeri polisi aracı olduğu anlaşılıyor. Sarı şeritler ve yazılar birbiriyle uyumlu. (Teyit.org)

SOSYAL MEDYADA BİLGİ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI: