Ankara’nın Ayaş ilçesine bağlı Ilıca köyünde yaşamını sürdüren 61 yaşındaki Cengiz Orman, yetiştirdiği domateslerle Ankaralı vatandaşların organik meyve ve sebzelerle buluşmasını sağlıyor. Yaptığı işin babasından kaldığını belirten Orman, tarlasının yanına açtığı tezgahla, adını üretildiği ilçeden alan ve yoğun lezzetiyle fark oluşturan Ayaş domatesinin yanı sıra boyutuyla Diyarbakır karpuzuna rakip olabilecek karpuzlar ve organik biberleri de tarladan toplayıp satışa sunuyor. Ayrıca Orman, vatandaşların da tarlanın içine girip burada organik sebze ve meyvelerini kendi elleriyle toplamalarına imkan sağlıyor.



“Tarladan müşteriye ürün toplatma sisteminin öncüsüyüz”

Kendisini bildiğinden beri tarladan topladığı organik ürünleri sattığını ve geçimini bu şekilde sağladığını ifade eden Orman, “Yaptığım iş baba mesleği diyelim. Benden sonrada veliahtım var, torunum Cengizhan, inşallah o devam edecek bu işe. İlk zamanlarda kimse tarlasına girilmesine müsaade etmiyordu. Bize birkaç arkadaşımız rica etti girip toplamak için, kıramadık onları, müsaade ettik. Sonrasında bu şekilde devam etti. Ardından bütün tarla sahipleri bu sisteme döndü, biz bu sistemin öncüsüyüz diyebilirim” diye konuştu.



“Müşteriler bu sistemden memnun”

Müşterilerinin kendisine karşı çok olumlu bir yaklaşım sergilediğini ve kendi ürünlerini toplamalarından gayet memnun olduğunu söyleyen Orman, “Ben şunu söylüyorum, bizim insanımız mı bu kadar iyi yoksa bize mi hep iyi insanlar denk geliyor? Herkes güler yüzlü ve hoşgörülü. Kimse helalleşmeden buradan ayrılmıyor. Biz insanlarımızdan memnunuz” açıklamasında bulundu.

Orman, ilkbahar aylarında yağan aşırı yağmurların bu yılki mahsulüne zarar verdiğini ifade ederek, “Mevsim normallerine göre mayıs ve haziran aylarında aşırı yağmur yağdı ve bu biraz zarar verdi. Ama yine de mahsulümüz iyi çok şükür” değerlendirmesinde bulundu.



“Organik besin almak için Ayaş’a geldik”

Tarladan organik ürünler toplamak için Ankara’dan geldiklerini söyleyen Gamze Yıldırım ise, “İnsanların organik ürün arayışı var. Bütün o hormonel gıdaların alınmaması için buradayız. Bizde tabii aileden gelen böyle bir organik besin ihtiyacı olduğundan Ayaş’a geldik. Burada domatesleri topluyoruz, domatesler olmuş. Fakat ürünler o kadar çok alınmış ki fazla da bulamıyoruz esasında. Marketteki ürün fiyatından daha pahalı aslında bu organik besinler. Ama burada kendiniz toplamış oluyorsunuz bunun ayrı bir güzelliği var” dedi.



“Buradan ailemize organik ürün topluyoruz”

Tarladan ürün toplamanın ayrı bir zevk olduğunu dile getiren Mehmet Menderes Üçpınarlar, “Bu uygulamadan memnunum. Sonuçta ailemize buradan toplayarak organik ürün götürmüş oluyoruz. Burayı arkadaşlarım sayesinde keşfettim. Buraya kahvaltı için gelmiştik. Biliyorsunuz ki Ayaş’ın çileği, kirazı ve domatesi meşhur. Geldik domatesimizi topladık inşallah götürüp yiyeceğiz” ifadelerine yer verdi.