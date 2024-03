Karadeniz’in balık ambarı Samsun, ucuz ve taze balıkları ile hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. 11 ayın sultanı Ramazan’da havaların serin gitmesinin yanı sıra kırmızı et ve tavuk etinin fiyatının pahalı olması vatandaşları balığa yöneltti. Özellikle kilosu 100 TL’den satılan ve yan faktörler ile 3 kişiyi doyurabilen somon balığı en çok talep gören balık çeşidi olarak dikkat çekiyor.



“Havalar ve kırmızı et fiyatları balıkçılara yaradı”

Hava sıcaklıklarının artmamasının ve diğer protein ürünlerinin pahalı olmasının balığa rağbeti arttırdığına değinen balık satıcı Onurcan Köse, “Balığa rağbet olmasının en önemli sebepleri havaların serin gitmesi ve diğer et ürünlerinin pahalı olmasıdır. Şu anda somonun kilosunu 100 TL’den satıyoruz. Vatandaşlar en çok somon tercih ediyor. İşlerimiz de çok güzel. Havalar sıcak olsa işlerimiz bu kadar iyi olmaz. Ramazan öncesinde somonun kilosu 125 TL’den gidiyordu. Fiyat da düşünce ilgi arttı. Geçen Ramazan somonun kilosunu 60 TL’den satıyorduk ancak o zaman balığa ilgi şu ankinin yarısı kadar yoktu. Balık fiyatlarının uygun olması vatandaşları balık tüketmeye yönlendiriyor” dedi.

Balık almayı tercih eden vatandaşlar da fiyatların uygun olmasından dolayı balık almayı tercih ettiklerini, şu anki satış fiyatlarının da normal olduğunu söylediler.

Samsun’da ayrıca kefal kilo 80 TL, mezgit kilo 100 TL, barbun kilo 120 TL, alabalık kilo 120 TL, istavrit kilo 40 TL, çinakop-levrek kilo 240 TL ve tirsi de kilo 80 TL’den satışa sunuluyor.