İlçenin Uzungeçit beldesinde yaşayan 56 yaşındaki Yahya Bayram, 32 yıldır 3 kardeşiyle beraber yöresel elbise dikerek geçimlerini sağlıyor. Tek odalı bir iş yeri olan ancak bölgenin tek şelu şepik ustası olarak bilinen terzi siparişlere yetişemiyor. Mesleğinin kaybolmaması için kardeşleri ve çocuklarına öğreten Bayram, devlet desteği olduğu takdirde atölye açıp mesleğini devam ettirmek istiyor.



Milyonluk aşiret düğünleri başta olmak üzere taziyelerde de vatandaşların tercih ettiği kıyafet, iki günde bir, bir takım çıkartılıyor. Kumaşları hem yurtiçi hem de yurt dışından temin ederek elbise haline getirerek geçimini sağlayan Bayram, 5 bin ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

1991 yılından beri terzi olduğunu belirten Yahya Bayram, mesleği kimseden öğrenmediğini, çabaları sonucu bu işi öğrendiğini söyledi. Şırnak'tan Hakkari'ye kadar tanındığını ifade eden Bayram, "Bu yüzden bize ulaşıp elbise yapmamı istiyorlar. Kimisi aylarca bekliyor. Mesleğimden memnunum. Devletimiz destek verirse atölye açıp çırak yetiştireceğim" dedi.