Bridgestone Performance Center, İstanbul Anadolu yakasında, Bostancı mağazasında müşterilerine hizmet vermeye başladı. Bridgestone Performance Center olarak adlandırılan premium mağazalarda özellikle üst segment lastiklerin yoğunlukta olduğu sınıfta hizmet veriliyor. Geniş ve ferah bir alana konumlanmış iç-dış müşteri bekleme alanları, servis alanı, satış alanı, e-şarj noktası, kafe ve özel çalışma alanı gibi noktalarla müşteri deneyiminin üst seviyeye taşınması hedefleniyor.

Lastik sektörünün mobilite lideri Brisa, müşterilerine lastiğin ötesinde hizmetler sunma vizyonuyla, Bridgestone’un ağırlıklı üst segment sınıfına hizmet verdiği mağaza konsepti Bridgestone Performance Center’ın Türkiye’deki üçüncü, İstanbul’daki ikinci mağazası, İstanbul Anadolu yakasında, Bostancı mağazasında hizmet vermeye başladı.

Bridgestone Performance Center olarak adlandırılan premium mağazalarda özellikle üst segment lastiklerin yoğunlukta olduğu sınıfta hizmet veriliyor. Geniş ve ferah bir alana konumlanmış iç-dış müşteri bekleme alanları, servis alanı, satış alanı, e-şarj noktası, kafe ve özel çalışma alanı gibi noktalarla müşteri deneyiminin üst seviyeye taşınması hedefleniyor.

Brisa’nın İstanbul Bostancı Bayisi Atlas Tur’un hizmete sunduğu Bridgestone Performance Center’da düzenlenen törene Brisa CEO'su Haluk Kürkçü, Brisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tomio Fukuzumi, Brisa Satış Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor, Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel, Satış Direktörü Serkan Seçkin’in yanı sıra Atlas Tur yönetimi de katıldı. Açılış konuşmasını yapan Haluk Kürkçü; “Brisa olarak, 2021 yılında müşteri tecrübesini güçlendirecek, müşterilerimize katma değer sunma çalışmalarımıza hız verdik ve bu doğrultuda Bridgestone’un Performance Center ismini verdiği mağaza konseptini Türkiye’de de hayata geçirdik. Bugün müşteri deneyiminin üst seviyeye taşınmasını hedeflediğimiz Bridgestone Performance Center mağazalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Sektörde 30 yıllık tecrübeye sahip iş ortağımız Atlas Tur’la birlikte bu mağazayı hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kaliteli ve sektörde en iyi olmak ilkesiyle, deneyimli personelimizle birlikte ve sektöre yön veren servis anlayışımız sayesinde son teknolojiye sahip ekipmanlarla müşterilerimize en iyi hizmeti sunacağız.

Brisa, önümüzdeki dönemde Performance Center mağazalarının sayısını artırmayı planlıyor.