Sur Yapı çatısı altında faaliyet gösteren Sur Tatil Evleri GYO’nun halka arz süreci düzenlenen gong töreni ile borsada işlem görmeye başladı. SURGY koduyla işlem görmeye başlayan hisselere 2,88 kat talep gelirken, 3,8 milyon yatırımcıya dağıtım yapıldı. Yapılan açıklamalara göre 7-8 Aralık tarihindeki talep toplama sürecinde 49,18 TL hisse başı fiyatla satışa çıkan 45 milyon adet hisse için 2,88 kat talep geldi. Halka arzda satışa sunulan 45 milyon hisse için, yurt içi bireysel yatırımcılardan 61,9 milyon adet, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 67,5 milyon adet talep toplandı. Yaklaşık 3,8 milyon yatırımcıya pay dağıtılan halka arzda halka arz büyüklüğü 2,2 milyar TL, Sur Tatil Evleri GYO’nun halka açıklık oranı da yüzde 26,87 olarak gerçekleşti.

“Beraber kazanacağız ve beraber bölüşeceğiz”

“31 yıllık tecrübemizi ve deneyimlerimizi paylaşmak istedik” diyerek halka arz sürecinin kendileri için başarılı geçtiğini aktaran Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Sur Yapı Tatil Evleri GYO projemizi 2 yıl önce oluşturduk. Ve bugün de çok şükür halka arzımızı yapmış olduk. 3.8 milyon bireysel talep aldık. Kurumsalda da ciddi talep vardı. Toplamda 3 kata yakın bir talep TL karşılığı olarak almış olduk. Bireyseli zaten eşit dağıttık. Kurumsalda da kendi içinde bir dengeyle dağıttık. 2. 2 milyar TL’lik başarılı bir halka arz gerçekleşti. Dolayısıyla çok başarılı bir halka arzı yapmış olduk. Biz kendi adımıza memnunuz. Tatil evlerimiz harcanan değil, kazandıran bir yatırım. Yani harcanan değil, kazandıran tatil. 5-6 yıllık bir tatil masrafıyla projemizden bir devre mülk alınarak sağlıklı bir yatırım yapmış oluyorlar. Hem gayrimenkule hem de turizme yatırım yapılmış olunuyor. Tapusu var, nesilden nesile aktarılabiliyor, satılabiliyor, devredilebiliyor, kiraya verilebiliyor. Kredi borcu yok..

Halkımızın teveccüh edeceği bir şirket olacağız. Halka arz süreci de bunu bize göstermiş oldu. Beraber kazanacağız ve beraber bölüşeceğiz. Halkımız için, milletimiz için ve hepimiz için hayırlı olsun” dedi.