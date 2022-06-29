Boris Johnson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğana: 'Çok Güzelsin'

Madrid'deki NATO Zirvesi'nde Başkan Erdoğan ve Boris Johnson arasında gülümseten Türkçe diyalog: -Çok güzelsin -Aaaa çok güzelsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğraf çekimi sırasında ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaşadığı diyalog dikkat çekti. Johnson'ın kendisini parmağıyla göstererek Türkçe olarak "Çok güzelsin" ifadesini kullanması sonrasında kahkahalara boğulan Erdoğan, İngiltere Başbakanı'na aynı sözlerle karşılık verince üçlü arasında keyifli dakikalar yaşandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Erdoğan ile Johnson arasında yaşanan eğlenceli diyalog sosyal medyada da büyük ses getirdi. Çok sayıda kullanıcı videoyu paylaşarak keyifli sohbet hakkında yorumlarda bulundu.