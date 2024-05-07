21 ülkeden 44 takım ve 140 sporcunun yer alacağı bu dev organizasyonun açılış seremonisi sonrası basın toplantısı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, ITF Büyük Organizasyonlar ve Tekerlekli Sandalye Yöneticisi Alistair Williams, milli sporcumuz dünya Quad 18 numarası Uğur Altınel ve Hollanda Tekerlekli Sandalye Milli Takım oyuncusu, Tekerlekli Sandalye Kadınlar Dünya 1 numarası Diede de Groot’un katılımıyla gerçekleşti.

“62 tenis kortumuz ve otellerimiz engelli sporcular için çok uygun”

ITF’in tekerlekli sandalye kategorisinde en önemli turnuvasına ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti aktaran Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, “7-12 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan turnuvaya, 21 ülkeden 44 takım ve 140 sporcu katılacak. Megasaray Tenis Akademi’nin toprak kortlarında yapılacak turnuvada, Türkiye erkekler ve Quad kategorilerinde yarışacak. Tekerlekli sandalye tenisinin en üst seviye sporcularının mücadele edeceği organizasyonda, Erkekler, Kadınlar, Genç Kızlar Dünya 1 numaraları da korta çıkacak. Bu ülkemiz için çok kıymetli olan organizasyonda, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mücadele edecek tüm sporculara başarılar diliyorum. Megasaray Tenis Akademi ve otelimizdeki 62 tenis kortumuz engelli sporcular için çok uygundur. Engel tanımayan sporcular Megasaray’a sadece turnuva için değil, sık sık kamp yapmaya da geliyorlar. Sosyal sorumluluk bilinciyle, engellileri de düşünerek dizayn ettiğimiz tesisimizde rahatça konaklıyor ve tenis oynayabiliyorlar. Engelli misafirlerimiz ve sporcular için tasarlanmış rampalar ve asansörler, restoranlar da dahil her alana rahatlıkla ulaşmalarını sağlıyor. Engelli dostu odalarımızda, geniş kapı girişleri ve özel banyolar var. Geniş düz bahçe alanı, havuz merdivenleri ve kapalı havuzda engelliler asansörü gibi özellikler bulunmaktadır. Bizim için değerli olan sporcularımıza her yıl geleneksel olarak, Megasaray Open ve Kemal Şahin Open, ITF turnuvaları yapıyoruz. Hem puan kazanıyorlar hem de maddi olarak ödüllendiriliyorlar. Bu turnuvalar geçen hafta yapıldı. Ödüller sahiplerini buldu. Megasaray’da engelli turnuvaları da dahil, 2021 yılından beri ulusal ve uluslararası dünya çapında ses getiren yaklaşık 300’ün üzerinde turnuva yapıldı. Her sene %20 artıyor. Bu önemli turnuvalarda dünyanın dört bir bucağından gelen 25.000 sporcuyu ağırladık. Bedensel Engelliler Tenis Federasyonu’nun da ana sponsoruyuz. Federasyonla iş birliği içinde dünyada yapılan en büyük tekerlekli sandalye turnuvalarını MTA’ya getirdik. Türkiye Tenis Federasyonun da Başkanı Sayın Cengiz Durmuş’la beraber, yeni turnuvalar getirmeye devam edeceğiz. Sürekli ev sahipliği yaptığımız engelli tenisçilerimizin heyecanlarına ortak oluyor, maddi ve manevi destekliyoruz. Türkiye’de tenis sporuna fark yaratan adımlar atıyoruz” dedi.

“Türkiye’de 12 ay tenis turnuvası ve kamp yapma imkanı sağlayacağız”

Kemal Şahin Erciyes’te açacakları yeni tenis merkezinin haberini de şu sözlerle duyurdu: “ Sıcak olan yaz aylarında tenis turnuvası yapmak zor oluyor. Ayrıca yaz sezonunda turistler otellerimizi yüksek fiyatla dolduruyor. Bundan dolayı biz yazın iklimi daha uygun olan Kayseri’de Erciyes Dağı’nda bu yaz yeni bir yatırım yapacağız. Megasaray Mount Erciyes ve DAS 3917 otellerimizin yanına 12 tenis kortu yapacağız. Böylece Megasaray Tenis Akademi’mizi Erciyes dağına da getirmiş olacağız. Ve bu şekilde akademinin her sene %20-30 artma potansiyelini karşılayacağız. Türkiye’de teniste ilk yüksek irtifa kamp merkezi olacak. Tesis, kondisyon açısından sporculara çok önemli katkılar sağlayacak. Bu sayede, uzun zamandır özlediğimiz, Türkiye’de 12 ay tenis turnuvası ve kamp yapma imkanı sağlayacağız. Dolayısıyla Megasaray Tenis Akademi’yle diğer ülkelere göre ciddi avantaj yaratacağız. Ayrıca Akademimizde turnuva ve tenis oynamaya gelen sporcular daha çok puan kazanacak. Rakiplerinden bir adım önde olacak. Aynı zamanda tenis sporunu ülkemizin doğu illerine de yayıp oralardaki yetenekli gençlere fırsat vereceğiz. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz.”

Tekerlekli sandalye tenisinde en değerli haftanın yaşandığını söyleyen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Bu en değerli haftada özellikle sporcularımızın da mücadele edeceği bir haftayı başarı hedefi olan bir federasyon olarak da umutla takip ediyoruz. Bu turnuvaların ülkemizde yapılıyor olmasını sağlayabilmek için özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın öncülüğünde illerde, ilçelerde yerel yönetimlerle beraber çok önemli stratejiler geliştiriyoruz. Orada ektiğimiz tohumlarla bu üst düzey turnuvalara gelebilmek için çalışan sporcularıyla, antrenörleriyle bir sektör yaratıyoruz. Dünya kupasında oynayabilmek için sporcuların kendi ilinden, kendi mahallesinden başlayıp bugün dünyanın en iyi sporcularıyla bir araya gelebilmeleri için çalışıyoruz. Bu turnuvaların hem mali açıdan hem de ulaşım rahatlığı, konforu açısından da ülkemizde yapılmış olması çok değerli. ITF Başkanı değerli dostum David Haggerty bugün Megasaray Tenis Akademisi’nde bulunduğumuz bu kortları da ziyaret ederek her fırsatta aslında bu turnuvaları ne kadar hak ettiğimizi bize söyleyip bizleri onurlandırıyor. Hem ITF Başkanımıza hem de Yönetimine ve çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Aynı vizyonu yarattığımız paydaşlarımızla beraberiz”

Uluslararası turnuvalarda hedefin en iyi olabilmek olduğunu belirten Durmuş, “Sporcularımızın dünyanın en iyisi olabilmesi için fırsatlar yaratmak istiyoruz. Bu fırsatları biz Türkiye Tenis Federasyonu olarak tek başımıza yaratamayız. Bizlerin çok güçlü paydaşlara ihtiyaçları var. ITF başta olmak üzere elbette sponsorlarımızın çok değerli olduğunu biliyoruz. Bugün BNP Paribas tekerlekli sandalye dünya kupasına ismini verdiği bu organizasyonla azmin ve yeteneğin temsilcisi sporcularımızın burada olmasını sağlıyor. Uluslararası boyutta bu böyleyken yine ulusal tarafta da başta bakanlığımız olmak üzere Türkiye Tenis Federasyonu aynı dili konuşabildiği aynı vizyonu yaratabildiği ve hedefe ulaşabildiği çok güçlü paydaşlarla yola çıkmak durumundadır. Bugün ben de tekrar Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanına teşekkür ediyorum. Sadece Antalya’da yapmış olduğu bu dev tesisler dışında aynı zamanda Türkiye yapılan organizasyonlarla dünyada da iyi bilinen bir tenis ülkesi haline geldi. Bunun olabilmesi için Türkiye’nin ve dünyanın en iyi şehirlerinden biri olan Antalyamızda en güzel lokasyonda 60’tan fazla süreki artan kort sayısıyla bugün Megasaray Tenis Akademisi bize bu şansı veriyor. Erciyes’te yapacakları tesis 12 ay boyunca uluslararası turnuva yapabilme şansını verecek. Megasaray birçok sporcumuza sponsor olmasıyla da hedeflerimize ulaşmamızda elini taşın altına koyan bir marka” diye konuştu.

Spor Bakanlığının öncülüğünde özellikle son 10 yılda Türkiye’nin her noktasında artık tenis kortu yapılmaya başlandığını söyleyen Durmuş, “Tenisin çalışanları olarak her zaman ulusal ve uluslararası kurumlarla diyaloğumuzu en üst seviyede tutuyoruz. Sporcularımızın ülkemize geldikten sonra birer elçimiz olduğunu bilerek çalışıyoruz. Spor turizmine de çok değerli bir katkı sunduğumuzu her yıl artan katılımcı sayısı ve spora göre tatil planlayanların sayısının artmasıyla görüyoruz. Özellikle tenise göre tatil planlayan bir kitle almaya başladık. Bu bizim hedeflerimize ulaşmamızda hem sportif başarı hem de ülkemize karşı sorumluluğumuzu yerine getirme sorumluluğunu da bizlere yaşattığı için ayrıca çok mutluyum. Bugün 21 ülkeden 44 takımın yarışacağı bir haftaya giriyoruz. Değerli katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Burada performans gösteren oyuncuların birçoğu Paralimpik Olimpiyatlarına katılacak”

Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası’na Antalya’nın daha önce üç kez Megasaray’ın ise ilk kez ev sahipliği yaptığını hatırlatan ITF Büyük Organizasyonlar ve Tekerlekli Sandalye Yöneticisi Alistair Williams burada olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: Dünya genelinde dört tane bölgesel eleme organizasyonu oldu bu yılın başlarında. Şu anda da 21 milletten temsilciler bugün burada bulunuyorlar. Bu aslında çok da güzel bir yazın başlangıcını gösteriyor. Burada performans gösteren oyuncuların birçoğu bu yaz Paris’te gerçekleştirilecek olan Paralimpik Olimpiyatlarına da katılacaklar. Bu anlamda BNP Paribas’a büyük bir teşekkür borçluyuz çünkü kendileri uzun zamandır bu dünya kupasının sponsorluğunu yapıyorlar. Tabii ki Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Cengiz Durmuş’a da bizleri Antalya’da ağırladıkları için sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

“Hedefimiz burada kupayı kaldırmak”

Quad Milli sporcumuz Uğur Altınel, “Tekerlekli Sandalye Dünya Şampiyonası’nı burada oynamak bizim için çok gurur verici. Çünkü Megasaray bizim evimiz oldu. Ev sahibi olarak güçlü bir milli takımımız var. Hedefimiz burada kupayı kaldırmak. Tekerlekli sandalyede diğer branşlara göre çok güç bir branşla ilgileniyoruz. Hem tekerlekli sandalyeyi yönlendirmek hem de elinde raketle birlikte strateji ve oyun kurma anlamında gerçekten büyük bir zorluk ve mücadeleyi başarıyoruz. Hedefimiz burada ilk üçe girip kupayla birlikte bu güzel turnuvayı tamamlamak.”

“Antalya’da olmaktan çok mutluyuz”

Hollanda Tekerlekli Sandalye Milli Takım oyuncusu Diede de Groot ise şöyle konuştu: “Megasaray’a bu organizasyonda bizlere ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Paralimpik Oyunlar öncesinde bizler için çok büyük bir hazırlık imkanı oldu bu organizasyon. Ve bu bizler için çok özel bir sezon çünkü Paralimpik Oyunlar dört yılda bir yapılıyor. Bu Oyunlar öncesinde ekibimizle beraber burada hem kendi çalışmalarımız hem de diğer takımlarla birlikte karşılaşma imkanı elde etmek için çok büyük bir hazırlık oluyor o yüzden Antalya’da olmaktan çok mutluyuz. Hollanda olarak bizim özellikle kadınlar grubunda bu etkinliği kazanma konusunda derin bir geçmişimiz var. O yüzden üzerimizdeki baskıda biraz büyük biz yine de altın madalyayı hedefliyoruz ve umarız da kazanırız.”