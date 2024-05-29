Türkiye’nin ilk doğalgazlı ve tam alçak tabanlı şehir içi otobüs üretimini gerçekleştiren ilklerin markası BMC, çağdaş şehirlerin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak ileri teknoloji ve çevre dostu çözümler ile geliştirdiği otobüslerini sergileyerek sektördeki lider konumunu pekiştiriyor. Hem yurt içi hem de başta AB ülkeleri olmak üzere yurt dışı pazardaki konumunu her geçen yıl güçlendiren BMC, geleceğin sürdürülebilir ulaşımı için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

BMC, 8,5 metre, 9 metre, 10 metre, 12 metre ve 18 metrelik uzunluklarda solo veya körüklü olmak üzere; dizel, CNG, ve hibrit özelliklere sahip son teknoloji ile donatılmış modern otobüslerini şehirlerin ihtiyaçlarına en uygun şekilde müşterilerine sunuyor.

Yarım asrı aşan deneyimi ile mobilite, sürdürülebilirlik ve verimliliği yeniden tanımlayan BMC’nin son teknoloji otobüsleri fuar boyunca ziyaretçilerini bekliyor.

Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., kuruluşunun 60. yılını gururla kutlarken, dünya markası olma yolunda yenilenen hedeflerine doğru hızla ilerliyor.