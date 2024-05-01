Hem genel hem de yerel seçimlerden hüsranla ayrılan partide Meral Akşener, İyi Parti'yi olağanüstü kurultaya götürdü.

Akşener bir daha aday olmayarak siyasete veda ederken İyi Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu.

Akşener genel başkanlığı devretti

Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti’nin kurultayında üçüncü turda en çok oyu alarak yeni genel başkan seçildi.

İyi Parti'nin yeni genel başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, bir önceki başkan Meral Akşener'den partinin liderliğini resmen devraldı.

Heyetler arasında yapılan yaklaşık 10 dakikalık görüşmenin ardından Meral Akşener, bir çiçekle birlikte genel başkanlık mazbatasını Dervişoğlu'na teslim etti.