VOA Türkçe'nin aktardığına göre, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan bilim insanı, "Akciğer, pankreas ve kalın bağırsak kanserlerine karşı geliştirdiğimiz ilaçların deneme süreçleri devam ediyor. Cesaret verici gelişmeler var. Önümüzdeki iki yılda yeni deneme süreçlerine geçeceğiz. Ardından gerekli mercilerden alacağımız onay sonrasında, 2026 yılından itibaren ilaçları hastalara sunabileceğiz" dedi.

İlaçların vücudun kansere karşı kendi savunma reaksiyonunun güçlendirilmesini hedeflediğini söyleyen Prof. Şahin, COVID-19 pandemisi sonrasında çalışmalarının yüzde 80’inini kanserle mücadeleye ayırdığını da ekledi.

YAN ETKİ DAVASI GERİ ÇEVRİLDİ

Öte yandan geçmiş dönemde kullanılan aşıların yan etkilerine yönelik açılan tazminat talepleri de sıklıkla gündeme geliyor. Son olarak, AstraZeneca şirketinin geliştirdiği aşıyı kullandığını ve o günden bu yana sağ kulağının tamamen duymadığını söyleyen bir diş doktorunun tazminat talebi ilgili mahkeme tarafından geri çevrildi.

Mahkemede, AstraZeneca temsilcileri, işitme hasarının aşının bir yan etkisi olduğunun henüz hiçbir çalışmada kanıtlanmadığını savundu. Mainz Mahkemesi de, diş doktorunun sorunlarının aşıyla bağlantısının ispatlanamayacağını belirterek, 150 bin Euro manevi tazminat talep isteğini reddetti.

Almanya’da ilaç yasalarına göre aşı ve ilaç üreticileri bilimsel olarak ürünlerinin yan etkilerinin kanıtlanması durumunda ceza alabiliyor.