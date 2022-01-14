Yayladere’de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bingöl’ün Yayladere ilçesinde ekipler, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış aylarının çetin geçtiği bölgelerde yemleme çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakan ekipler, Yayladere devlet avlağında doğaya 120 kilo pazar artığı ve 220 kilo buğday bıraktı.

Ekiplerin çalışmaları kış ayları boyunca devam ettireceği belirtildi.