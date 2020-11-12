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Mehmetçikten öğrencilere hediye

BİNGÖL’DE JANDARMA TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE TABLET, BİLGİSAYAR VE ÇOCUK DERGİLERİ HEDİYE EDİLDİ.

BİNGÖL 12.11.2020, 11:44
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Mehmetçikten öğrencilere hediye

Bingöl’de jandarma tarafından öğrencilere tablet, bilgisayar ve çocuk dergileri hediye edildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, merkez Ilıcalar Ortaokulu’nu ziyaret etti. Ekipler, ziyarette 6-14 yaş aralığında eğitim gören öğrencilerle sınıflarında bir araya geldi. Jandarma Genel Komutanlığı’nın faaliyetleri hakkında bilgi veren jandarma personelleri ayrıca öğrencilere tablet, bilgisayar ve çocuk dergisi hediye etti.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımız personeli, Ilıcalar Ortaokulunda öğrenim gören, yaşları 6-14 arasında değişen öğrencilere tablet, bilgisayar ve çocuk dergisi hediye edilerek, Jandarma Genel Komutanlığının faaliyetlerini tanıtmıştır” denildi.
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