Kaptanoğlu: "Şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız"

Gaziler onuruna verilen yemekte konuşan Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, “Vatanı ve milleti için canlarını feda eden, büyük fedakarlıklar göstererek bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

Gaziler Günü Programı çerçevesinde, Bingöl’ün Genç ilçesindeki Kültür Merkezinde gaziler onuruna yemek verildi.

Gaziler onuruna verilen akşam yemeğinde konuşan Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, “Vatanı ve milleti için canlarını feda eden, büyük fedakarlıklar göstererek bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerinin ve siz kahraman gazilerimizin derdine derman olmaya, sıkıntılarınızı çözmeye, hüznünüzde ve sevinçlerinizde her zaman yanınızda olmaya hazırız. Kaymakamlık olarak sizlerin taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere tüm kurum, kuruluşlarımızla ve imkanlarımız dahilinde yanınızda olduğumuzu ve taleplerinizin hassasiyetle takip edileceğini bilmenizi istiyorum. Bu vesileyle gaziler gününüzü tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Siz kahraman gazilerimize de mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

Yemek programına Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu’nun yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, Cumhuriyet Savcısı Elanur Üzmez Turaç, Cumhuriyet Savcısı Seda Özcan, daire amirleri, dernek temsilcileri ve gaziler katıldı.