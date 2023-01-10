İş- Kur İl Müdürü Baycuman, "Bingöl’de bir yılda 51 milyon 298 bin lira ödeme yapıldı"

2022 yılında toplam 3 bin 534 kişinin işe yerleştirildiğini belirten İş-Kur İl Müdürü Cevdet Baycuman, "2022 yılının ocak-aralık ayları arasında toplam 51 milyon 298 bin 367,48 TL ödeme yapıldı" dedi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 2023 yılı 1. Olağan Toplantısı, Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç başkanlığında yapıldı. Bingöl İş-Kur İl Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda, ihtiyaç duyulan mesleklerin belirlenmesi, işverenlerin arz talep konuları, istihdam ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarının planlanması konuları ele alındı.

2022 yılında toplam 3 bin 534 kişinin işe yerleştirildiğini belirten İş-Kur İl Müdürü Cevdet Baycuman, “12 bin 450 kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verildi. Bin 367 işyeri yüz yüze ziyaret edilerek kurumsal hizmetlerimiz hakkında bilgi verilirken işverenlere, öğrencilere ve işsizlere yönelik olarak toplam 73 grup çalışması yapıldı. İş Kulübü Liderliği eğitimi çerçevesinde 32 adet eğitim, Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde 17 milyon 375 bin 545,74 TL, Mesleki Eğitim Kurslarına katılanlara 1 milyon 872 bin 851,12 TL, İşbaşı Eğitim Programlarına katılanlara 12 milyon 483 bin 151,62 TL, işsizlik ödeneği hak eden 3 bin 46 kişiye ise 19 milyon 566 bin 819 TL ödeme yapıldı. 2022 yılının ocak-aralık ayları arasında programlara toplam 51 milyon 298 bin 367,48 TL ödeme yapıldı” diye konuştu.