Bingöl’de uyuşturucu ile mücadele

Bingöl’ün Solhan ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada 2 şüpheli yakalandı, bir miktar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Solhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada 2 şüpheli belirlenerek gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında kullanıma hazır halde bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, uyuşturucum madde kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.