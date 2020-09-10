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Bingöl’de uyuşturucu ile mücadele

BİNGÖL'ÜN SOLHAN İLÇESİNDE UYUŞTURUCU MADDE İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMADA 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI, BİR MİKTAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

BİNGÖL 10.09.2020, 11:08
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Bingöl’de uyuşturucu ile mücadele

Bingöl’ün Solhan ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada 2 şüpheli yakalandı, bir miktar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Solhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada 2 şüpheli belirlenerek gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında kullanıma hazır halde bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, uyuşturucum madde kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

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