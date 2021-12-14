Bingöl’de kasım ayında 94 kaza meydana geldi

Bingöl’de kasım ayında meydana gelen kaza bilançosu açıklandı. Kasım ayında meydana gelen 94 kazada hayatını kaybeden olmazken, 94 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Bingöl’de meydana gelen kaza sonuçları açıklandı. Kent genelinde meydana gelen 94 kazada hayatını kaybeden olmazken, 94 kişi yaralandı.

Sürücülerin hatalarının kazalara neden olduğu belirtilen istatistiklerde trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ‘dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek” olarak açıklandı.