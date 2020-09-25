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Bingöl’de gönüllü gençlerden ihtiyaç sahiplerine gıda desteği
BİNGÖL’DEKİ GENÇ KIZILAY İL BAŞKANLIĞI, KENT GENELİNDEKİ İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE GIDA DESTEĞİNDE BULUNDU.
BİNGÖL 25.09.2020, 12:09
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Bingöl’de gönüllü genç kızılay ekibi, belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulundu.
Genç Kızılay Bingöl İl Başkanlığı ve gönüllüleri, kentteki ihtiyaç sahipleri için bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 15 ihtiyaç sahibi aile belirlendi. Bunun üzerine gönüllüler, hazırladıkları gıda kolisini ailelere ulaştırdı. Ekiplerin daha fazla yardım ulaştırmak için çalışmasını sürdürdüğü aktarıldı.
Genç Kızılay İl Başkanı Anıl Bingöl," İlimizde, ihtiyaç sahibi ailelere ve tüm bireylere ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Özellikle Covid-19 sürecinde bu desteklerimizi daha çok arttırdık. Bugün 15 ailemize gıda yardımında bulunduk. Bu çalışmalarımızın devamı gelecek” dedi.
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