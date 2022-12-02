Bingöl’de ‘empati yürüyüşü’ düzenlendi

Bingöl’ün Genç İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla empati yürüyüşüne katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Genç Kaymakamlığı öncülüğünde bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde cuma namazının ardından Merkez Cami önünde toplanan vatandaşlar ve engelli bireyler, buradan Hükümet Konağına kadar yürüdü. Yürüyüşte Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu ve vatandaşlar, engellileri anlayabilmek için kendilerini engellilerin yerine koyup farkındalık oluşturdu. Yürüyüş esnasında bazı araçların engelli rampalarını işgal ettiğini fark eden Kaymakam Kaptanoğlu, görevlilere ilçede böylesi durumlar ile karşılaşılmaması konusunda gerekli çalışma ve denetimleri artırarak yapmaları talimatını verdi.

Hükümet konağı bahçesinde son bulan yürüyüşün ardından bir konuşma yapan Kaymakam Kaptanoğlu, ’’Engellilik durumu doğuştan olabileceği gibi insan hayatının herhangi bir döneminde meydana gelebilecek bir olay sonucunda da oluşabilmektedir. Her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmamalıyız. İnsanların engelli olmaları çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olmakla birlikte, engellilerin normal bir hayat sürmelerinin ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini unutmamalıyız. Onların yaşamdan zevk almaları, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için tüm vatandaşlarımız işbirliği içinde olmalıdır. Engellilik, yalnızca engellilerin ya da ailelerinin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal ve toplumsal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Bu duygu ve düşüncelerle bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırırken bizlerinde birer engelli adayı olduğumuzu unutmadan bu duygular içerisinde tüm engelli vatandaşlarımızın engelliler haftasını kutluyorum’’ dedi.