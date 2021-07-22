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Bingöl’de bin aileye bayramlık hediyesi

Bingöl’ün Genç ilçesinde hayırsever kadınlar, bin aileye bayramlık dağıttı.

BİNGÖL 22.07.2021, 14:08
Bingöl’de bin aileye bayramlık hediyesi
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Bingöl’ün Genç ilçesinde hayırsever kadınlar, bin aileye bayramlık dağıttı.

Adana’da faaliyet yürüten Kadının Gücü Derneği Kurucu Başkanı Esra Bünül ve Aynur Çil, bayramda öksüz ve yetim aileleri unutmadı. Bu kapsamda bir çalışma yapan kadınlar, Bingöl’ün Genç ilçesinde dar maddi durumu yetersiz aile ve çocukları tespit etti. Daha sonra ilçede çalışma yapan kadınlar, yaklaşık bin aileye ulaşarak hediyelerini takdim etti.
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