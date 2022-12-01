4. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ’Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali’ başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesinin desteğiyle gerçekleştirilen ’Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali’ başladı. Festivalin açılışında oyuncu Altan Erkekli ve Veysel Diker’in ’Şifa Niyetine’ adlı tiyatro oyunu Genç ilçesinde izleyiciyle buluştu. Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen oyunda Altan Erkekli hayatı ile ilgili önemli kesitleri aktarırken Veysel Diker de Anadolu türkülerini seyirciye sundu. Film gösterimleri, söyleşi ve atölyelerle devam edecek festival, ödül töreninin ardından Dengbej Bingöl Özel Programı ile sona erecek. Bu yıl 7 ülkeden 273 film başvurusunun yapıldığı festivalde, finale kalan 24 eser ödül için yarışacak. Başkanlığını Baran Mayda, yönetmenliğini Süleyman Civliz’in yaptığı festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra sinema dünyasından alanında uzman isimler de sinemaseverlerle bir araya gelecek. Yönetmen Nazif Tunç’un başkan olduğu jüride ise TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, yönetmen Ensar Altay, görüntü yönetmeni Kürşat Üresin, yönetmen Aydın Orak ve gazeteci Sevda Dursun yer alıyor.

Birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin 500 lira ödül verilecek festival ödül töreni ve kapanış programı, 3 Aralık’ta Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Programın açılış töreninde konuşan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, “Medeniyetimizin barış ve bilgelik diliyle kurulmuş ve mesajını bu coğrafyanın suyundan, çiçeğinden, müziğinden, efsanelerinden, kalbe dokunan hikâyelerinden almış, dostluğa ve kardeşliğe çağıran nice festivalde buluşmak dileğiyle; 4. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Festivalin Başkanlığını yapan Baran Mayda, “4. düzenlenen festivalin başkanlığını yapmaktayım. Bu yıl ki festivalimiz Genç ilçemiz, Bingöl merkez ve Solhan ilçelerimiz olmak üzere 3 ayrı noktada yapılacak. Festivalimizin açılışını bugün itibariyle Genç ilçemizde finale kalan filmler ile açtık. Tam 273 film katıldı ve 7 farklı ülkelerden filmler geldi buda bizim için çok önemli bir rakam” diye konuştu.

Festivalin açılış törenine ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, “4. Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali’nin açılış programını ilçemizde gerçekleştirdik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Sanatın ve özellikle sinemanın etkisini göstermek, sinemayı yeni nesillerle buluşturmak çok önemli. Dünyadaki düşünce ve bakış açısını kısa film festivali sayesinde gençlerimize ulaştırma fırsatı bulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.