Zafer Havalimanı, ’TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması’na ev sahipliği yapacak

Kütahya’da Zafer Havalimanı, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2022 çerçevesinde düzenlenecek olan Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması’na ev sahipliği yapacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan etkinliklere dünyanın birçok ülkesinden 96 takım ve yaklaşık bin yarışmacı katılacak.

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı, Teknofest 2022 bünyesinde yer alan Uluslararası Serbest Görev İHA (İnsansız Hava Araçları) Yarışması’na ev sahipliği yapacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 9-14 Ağustos tarihleri arasında Zafer Havalimanı’nda gerçekleşecek olan uluslararası yarışmaya 2’si Pakistan, 1’i Polonya’dan olmak üzere toplamda 96 takım ve yaklaşık bin yarışmacı katılacak.

Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması, öğrencileri geleceğin en yüksek potansiyele sahip stratejik gelişim alanlarından biri olan insansız hava araçları alanında fikir ve proje geliştirmeye yönlendirmeyi hedefliyor. Öğrenciler, etkinlikte herhangi bir kategori ve görev tanımı olmaksızın hayal ve fikir dünyalarını geliştirerek farklı kanat yapılarına sahip İHA’lar ile her türlü bilimsel, teknolojik, yetenek ve becerinin kullanıldığı projeleri ile yarışacak. Yarışma, Türkiye’yi İHA teknolojisinde başarılı olan ulusal ve uluslararası öğrencilerin buluşma noktası haline getirmeyi amaçlıyor.

TEKNOFEST 2022 çerçevesinde Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması’na tüm Türkiye’den olduğu gibi, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerinden de birçok takım yarışmacı olarak katılacak.

İç Ege bölgesinin sosyal ve ekonomik gelişim potansiyeline olan inancın göstergesi olan ve nesiller boyu kullanılacak, kalıcı ve stratejik bir eser olan Zafer Havalimanı, modern altyapı olanakları ve kolay ulaşım avantajı ile ülkemizin ulaşım altyapısına ve ekonomik gelişimine çok yönlü katkılar yapmaya devam edecek.