Yüksek verimli ‘Macit 55’ kestane çeşidi tescillendi

SAMSUN (İHA) – Uzun yıllar sürdürülen araştırmalar sonucu erken meyveye yatması ve yüksek verimli olması ile öne çıkan kestane genotipi ‘Macit 55’ adıyla tescillendi. Bazı türlere göre 10 ile 25 gün daha erken hasada geldiği tespit edilen çeşit üreticilerle buluşmak için gün sayıyor.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde Dr. İdris Macit liderliğindeki “Karadeniz Bölgesi Meyve Genetik Kaynakları Araştırmaları” projesi kapsamında 8 meyve türünde genetik muhafaza ve değerlendirme çalışmaları yürütülüyor. 2002 yılından beri yürütülen bu proje ile bugün itibarıyla arazi gen bankasında 691 bitki materyali muhafaza edilmeye devam ediyor.

Proje kapsamında çalışılan türlerden biride kestane oldu. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde kestane çalışmaları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden Prof. Dr. Ümit Serdar’ın iş birliği ile 2006 yılında arazi gen bankasının kurulmasıyla başladı. Arazi gen bankasında şu anda 22 kestane genotipi bulunduğu öğrenildi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve OMÜ Ziraat Fakültesi iş birliği ile bu materyal üzerinde uzun yıllar çok yönlü arazi ve laboratuvar çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda bazı genotipler öne çıktı. Bunlardan üstün özelliklere sahip görülen bir tanesi 2019 yılında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü adına ‘Macit 55’ adıyla tescil ettirildi. Bu çeşidin Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü araştırmacıları Dr. İdris Macit, Dr. Erol Aydın ve Ercan Er tarafından tescil ettirildiği belirtildi.

‘Macit 55’ kestane çeşidinin bölgedeki yerli kestanelere ve ülkede bulunan bazı yabancı kaynaklı çeşitlere göre 10 ile 25 gün daha erken hasada geldiği tespit edildi. Bu özelliğin çeşide, pazarda daha yüksek fiyattan değerlendirilebilme imkanı sağlayacağı anlaşıldı. Aynı zamanda meyvelerinin iri ve parlak kestane rengine sahip olması da tüketici tarafından beğenilecek bir husus olduğu değerlendirildi. Çeşit ağaçlarının erken meyveye yatması ve yüksek verimli olması ile öne çıktı. ‘Macit 55’in aynı zamanda diğer bazı meyve özellikleri ve yeme kalitesi iyi olan bir çeşit olduğu açıklandı.

‘Macit 55’ 16 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’da Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Araştırma ve Uygulama Alanı’nda üretici ve tüketicilere tanıtılacak.