banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!
3 başbakan Kiev'e gidiyor!
3 başbakan Kiev'e gidiyor!
Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Süper Lig’de 29. hafta gollü geçti
Süper Lig’de 29. hafta gollü geçti

Yolcu Uçakları Neden Uzaya Çıkamaz?

Binlerce metre yüksekte uçabilen yolcu uçakları neden uzaya çıkamıyor hiç düşündünüz mü? uçakların çalışma prensibini ve neden uzaya çıkamayacakları sizlerle...

Bilim ve Teknoloji 15.03.2022, 13:08 15.03.2022, 13:20
Yolcu Uçakları Neden Uzaya Çıkamaz?

Devasa yolcu uçakları, yerçekiminin inanılmaz gücüne karşı koyup binlerce metre yüksekliğe çıkabiliyor. Peki bu uçaklarla uzaya çıkmamız mümkün mü? Zaten binlerce metre yükseğe çıkan bu uçaklara daha fazla yakıt eklersek neden mümkün olmasın ki diye düşünebilirsiniz, ancak fizik kanunları devreye girdiğinde işler düz mantıkla ilerlemiyor.

Uçakların havaya çıkması için pek çok fizik kanunundan yararlanılıyor. Öncelikle bir uçağın havada süzülebilmesi için havaya ihtiyacı var, ancak burada hava dediğimiz şey tek başına yeterli değil. Uçak motorlarında kullanılan turbo-fan ve türbinli gaz motorları, bu uçakların uzaya çıkmasına izin vermiyor.

Yolcu uçakları neden uzaya çıkamaz ?

Uçak seferleri başlama tarihi belli mi? Uçuşlar ne zaman başlayacak? - Son dakika haberleri – Sözcü
 

Bir uçağın çalışma prensibi aslında havanın toplanması ve alt ve üstte farklı akımlar oluşturulmasıyla mümkün oluyor. Uçak motorunun ön tarafında bulunan fanlar, havayı toplayıp hava basıncını yükselten hava kompresörlerini döndürür. Bunun sonucunda da elektrik üretilir. Toplanan bu hava, yanma odasında yakıtla birleştirilerek enerji elde edilmiş olur. Bu yanma işlemi sonucunda uçak yerçekimine karşı mücadele edecek bir konuma gelir. 

Bu noktada kanatların etkisi çok büyük. Uçak motorlarının elde ettiği enerjiyle birlikte kanatlar, yerçekimini yenip uçaklara kaldırma kuvvetini veren ana bileşenlerdir. Yani uçaklar, havaya kalkmak için sadece kendine bağlı değil, dünya atmosferinden elde ettiği havayı da kullanıyor. Tıpkı içten yanmalı motorlara sahip arabalarımızda olduğu gibi. Arabalar da dışarıdan havayı alıp bunu yakıtla karıştırarak enerji elde eder. Uçak motorları da aynı prensibi kaldırma kuvvetine çevirmek için kullanır.

Hava yoksa uçuş da yok

uçak
 

NASA'nın yaptığı açıklamaya göre standart bir uçak, kaldırma kuvveti sayesinde uçar. Bir uçağın kanatlarının üstünde hava daha hızlı, altında ise daha yavaş hareket edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu iki farklı hava akımı, yüzlerce tonluk devasa uçakları havada tutmayı mümkün kuluyor. Uzayda hava olmadığı düşünüldüğünde bir yolcu uçağının uzaya çıkmasının pek de mümkün olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yanma oluşturmak için gerekli oksijene ulaşamayan uçak motorları durur ve uçaklar daha uzaya çıkmadan aşağı yönlü süzülmeye başlar.

Uçakların uzaya çıkması şöyle dursun, atmosferin bile üst kısımlarına çıkmaları pek mümkün değil. NASA'ya göre büyük yolcu uçakları, genelde 12 km'nin üzerindeki yüksekliklerde uçamazlar.  Uzay sınırının 100 km olduğu düşünüldüğünde uçakların uzayın yakınına bile yaklaşamadığını görüyoruz. Bu yüksekliğin ardından hava, büyük bir uçağı destekleyecek kadar yoğun değildir. Bu sebeple pilot ne yaparsa yapsın, havanın daha yoğun olduğu alana doğru iniş gerçekleşecektir.

Uçakların uzaya çıkmasını imkansız kılan diğer sebepler

uzayda uçak
 

Evet, bir uçağın neden uzaya çıkamayacağını öğrendik. Peki diyelim ki bir yolcu uçağı uzaya çıktı. Böyle bir durumda nelerle karşılaşırız? Öncelikle uzay, atmosferimizin bizi koruduğu radyasyon yönünden bir hayli zengin. Yani uçak uzaya çıktığında içindeki tüm yolcular yüksek düzeyde radyasyona maruz kalacaklardır. Çünkü uçak, uzay araçları gibi radyasyona karşı dayanıklı değildir. Bir diğer önemli etken ise kabin basıncıdır. Uçaklar, uzay koşullarına göre yapılmamıştır. Bu sebeple kabinler bu basınca dayanamayıp çok da hoş olmayan senaryolar oluşturacaktır.

Bugün sizlere uçakların neden uzaya çıkamadığını açıkladık. X-15 gibi bazı askeri uçakların bu sınırı zorladığı veya aştığı biliniyor, ancak bu uçakların hemen hemen hepsi roket motorlarına sahip. Bu sebeple günümüzdeki yolcu uçaklarının böyle bir şeyi gerçekleştirmesi pek mümkün görünmüyor.

Kaynak: webtekno

#uzay #uçak #hava #bilgi #uçmak #nasa
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19