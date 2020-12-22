Yılın en uzun gecesinde Red Bull Türkiye’nin kanalları ilgi gördü

Red Bull Türkiye kanalının takipçileri yılın en uzun gecesini dinamik içeriklerle geride bıraktı.

Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık Pazartesi günü, Red Bull Türkiye sosyal medya hesaplarında başından sonuna etkinliklerle takipçilerin interaktif katılımıyla gerçekleşti. Akşamın ilk saatlerinden gün doğumuna kadar süren En Uzun Gece (#EnUzunGece) programıyla Red Bull Türkiye hesaplarında danstan gaming’e uzanan çeşitli aktivitelerle dolu bir gün yaşandı.

‘En Uzun Gece’ programında dans düellosu kıyasıya geçti

Dans dünyasının yetenekli isimleri Berk Çiçekgil ve Selen Öztürk, birlikte gerçekleştirdikleri koreografiyle bir düello başlattı. İkili en uzun geceye aktif bir başlangıç yaptı. Red Bull Türkiye’nin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleşen düeollaya katılım gösterdi. Akşam 19.00’dan sabahın ilk ışıklarına kadar süren bu hareketli gecede hem dansçılar hem de katılımcılar kendilerine meydan okudu.

2.5 saat süren gaming maratonunda 195 bin izlenme

Oluşturduğu ilgi çekici yayınlarla farkını ortaya koyan Red Bull Türkiye Twitch kanalı, 21 Aralık’ta da Red Bull #EnUzunGece programı ile oyunseverlere keyifli deneyimler sundu. Oyunseverler yılın en uzun gecesinde Red Bull Türkiye Twitch kanalında ünlü yayıncılar Cantuğ “UNLOST” Özsoy, Necati "ZEON" Akçay, Berke ‘’RIP’’ Tepe, Alp TV ile buluştu. Ünlü yayıncılar, Türkiye’nin en büyük CS:GO kapışması olan Red Bull Flick için özel tasarlanmış 5 farklı oyun modu sunan haritalarda 2 takıma ayrılıp duo olarak en uzun gecenin yıldızı olmak için mücadele etti. 19.00 ila 21.30 saatleri arasında devam eden mücadele 195 bin canlı izleyiciye ulaştı.

Danstan gaming’e uzanan çeşitli etkinliklerle dopdolu bir 21 Aralık gecesi geçiren takipçiler, sabahın ilk ışıklarına kadar dinamik devam eden programı sonlandırdı.