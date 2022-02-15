Yerli üretim Redmi 10 satışa sunuldu

Redmi 10, gelişmiş özellikleri ve üst düzey performansı erişilebilir hale getirerek segment standartlarını yükseltmeye devam ediyor.

Bir önceki modele kıyasla eksiksiz yükseltme paketiyle hazırlanan Redmi 10, serinin ilk 50MP yüksek çözünürlüklü kamerasını, 90Hz 6,5 inç FHD+ AdaptiveSync ekranını ve güçlü bir çip seti şık bir tasarımla bir araya getiriyor. Olağanüstü performansı daha fazla kişinin kullanımına sunacak olan Redmi 10, 4+128 GB 4.499 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla raflarda yerini aldı. 4+64 GB’lık model de yakın zamanda satışa çıkacak.

Muhteşem bir kamera ve ekranla giriş seviyesi akıllı telefon deneyimini yeniden keşfedin

Redmi 10'un 50MP ultra yüksek çözünürlüklü ana kamerası, mükemmel özellikleriyle kullanıcıların harika içerikler yakalamalarına olanak tanıyor. 8MP ultra geniş kamerası, 2MP makro kamerası ve 2MP derinlik sensörü ile Redmi 10, kullanıcılara her durumda anı yakalama özgürlüğü veriyor. Cihaz ayrıca, çekimlere yetenek katmak için bir dizi şık filtrenin yanı sıra, kullanıcıları ve tüm arkadaşlarını fotoğrafın içine çeken büyük grup çekimleri için ideal olan panorama öz çekimleri içeriyor.

Redmi 10, FHD+ çözünürlüğe sahip 6,5 inç büyük bir ekranla geliyor ve 90Hz yenileme hızıyla görselleri daha canlı hale getiriyor. Redmi 10, AdaptiveSync teknolojisi sayesinde yenileme hızını içeriğe göre otomatik olarak ayarlayarak yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulan anlarda yenileme hızını artırıyor ve böylece cihazın pilinin daha uzun süre kullanılmasına olanak tanıyor. Redmi 10 ayrıca, en sevilen içeriklerde gezinirken gözleri rahatlatmak için Reading Mode 3.0 (Okuma Modu) özelliğine sahip.

Şık bir tasarımla gelen üst düzey deneyim

Gücünü 2.0GHz sekiz çekirdekli MediaTek Helio G88 işlemciden alan Redmi 10, en iyi performans için baştan tasarlandı. Hızlı GPU, güçlü donanım ve diğer üst düzey donanım özellikleriyle mobil performansı yepyeni bir seviyeye taşıyor. Büyük 5.000mAh pil, 18W hızlı şarj ve kutu içinden çıkan 22.5W şarj cihazıyla Redmi 10, tüm işlerin endişe edilmeden tamamlanmasına yardımcı oluyor.

Redmi 10, pürüzsüz ve mükemmel görünüşlü, zarif ve şık tasarımıyla öne çıkıyor. Redmi 10'un klasik, kusursuz parmak izi bırakmayan yüzeye sahip karbon grisi ve çakıl beyazı ile harika dokulu parlak deniz mavisi olmak üzere üç farklı rengi bulunuyor. MIUI 12.5 sürümüne sahip Redmi 10, çift hoparlörüyle sürükleyici bir ses deneyimi sunuyor.

Resmi Xiaomi teknik servislerinde garanti kapsamındaki, Redmi 10 dahil, tüm cihazlar ücretsiz olarak tamir edilerek kullanıcılara kaliteli ve hızlı satış sonrası desteği Türkiye’de Xiaomi tarafından sağlanmaya devam edecek. Detaylı bilgi için https://buy.mi.com/tr/service/repair/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Redmi 10’ hızlı bakış: