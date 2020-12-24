banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Kayıp paralar 90 yıl sonra yorgandan çıktı
Kayıp paralar 90 yıl sonra yorgandan çıktı
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakim karşısına çıktı
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakim karşısına çıktı
Almanya'da başörtülü kadına karşı polis şiddeti
Almanya'da başörtülü kadına karşı polis şiddeti
Kasım ayında kredi kartı başvuruları %312 arttı
Kasım ayında kredi kartı başvuruları %312 arttı

Yeni haberleşmeli termostat ailesi ile enerji tasarrufu sağlanıyor

Siemens Akıllı Altyapılar (SI) sağlıklı bir iç ortam iklimi ve enerji tasarrufu sağlayan yeni RDG200 termostat serisini piyasaya sürüyor. Tek bir cihaz ile kontrol edilebilen oda otomasyonu kullanıcıların sağlık ve konforlarını korurken, aynı zamanda enerji tasarrufu yapabilmelerine de olanak sağlıyor.

Bilim ve Teknoloji 24.12.2020, 11:27
7
Yeni haberleşmeli termostat ailesi ile enerji tasarrufu sağlanıyor

Siemens Akıllı Altyapılar (SI) sağlıklı bir iç ortam iklimi ve enerji tasarrufu sağlayan yeni RDG200 termostat serisini piyasaya sürüyor. Tek bir cihaz ile kontrol edilebilen oda otomasyonu kullanıcıların sağlık ve konforlarını korurken, aynı zamanda enerji tasarrufu yapabilmelerine de olanak sağlıyor.

Siemens Akıllı Altyapılar sağlıklı ve üretken bir iç ortam iklimi için yeni RDG2020 termostat serisini piyasaya sürüyor. Kullanıcıların sağlıklarını korurken, üretkenliklerini ve konforlarını arttıran aynı zamanda enerji tasarrufu yapabilmelerine imkân sağlayan bir oda otomasyonu çözümü yaklaşımını takip eden yeni termostat ailesi, iki farklı dijital seçeneği ile sıcaklık ve nem kontrolünün yanı sıra, sensörler ve aktüatörler arasında Siemens’in Desigo ve Synco gibi bina yönetim sistemlerine gelişmiş KNX iletişimi sağlıyor.

Yapılan şirket açıklamasına göre oteller, ofisler ve eğitim binaları dahil çoğu ticari bina için tasarlanan yeni RDG200 Termostatlar, varlık algılama, anahtar kart okuyucu veya sistem zaman programı ve farklı ayar noktası sınırlamaları aracılığıyla doluluk temelli tasarruflar dahil olmak üzere, odalarda uygun maliyetli tüm enerji tasarrufu stratejilerini destekliyor. Modern tasarımları ve tek dokunuşlu Yeşil Yaprak düğmesi ile yeni termostatların ekranı enerji verimliliği durumunu göstererek, kullanıcıları enerji tasarrufuna da teşvik ediyor. Yeni termostat ailesi RDG200, dahili sensörler, kontrol fonksiyonları, giriş/çıkış ve esnek güç kaynağının tek bir cihazda birleşmesiyle de dikkat çekiyor.

Yeni ince ve pürüzsüz tasarım

Tüm oda otomasyonunu 25 mm kalınlığındaki bir cihaz ile yönetmeyi sağlayan RDG200 termostat, geniş arka ışık ekranı ve sezgisel dokunmatik düğmeleriyle iç mekanlara zarif bir dokunuş yapıyor. Dokunmatik tuşlar ve döner düğmesi ile cihazda toz ve kir birikmesini önleyerek, termostatın yüzeyinin seyreltilmiş alkol gibi temizleyicilerle hızlı ve kolay bir şekilde sterilize edilmesine olanak tanıyor. Dahili sensörleri ve esnek güç kaynağı sayesinde, birçok endüstriye yönelik geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor.

Oda kontrolü için evrensel çözüm

RDG200 termostat serisi, dahili sensörler ve esnek güç kaynağı sayesinde birçok endüstriye yönelik uygulamaları kapsayacak şekilde geniş önceden yüklenmiş uygulama yelpazesi ve esnek kontrol çıkışları sunuyor. Fancoiller’den ısı pompalarına ve ısıtılmış veya soğutulmuş tavanlara kadar, yeni termostatın geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Geniş çıkış seçenekleriyle (açık / kapalı, PWM, DC 0 10 V, 3 konumlu) birleştiğinde, oda kontrolü için evrensel bir çözüm olarak hizmet ediyor.

Hızlı kurulum ve devreye alma

Ekranındaki anlaşılması kolay simgelerle kullanıcı dostu bir yaklaşım sunan RDG200 termostatın kurulum ve devreye alma süreçleri; kolay kablo montaj plakasının yanında sistem araçları, DIP anahtarları ve akıllı telefon ’PCT Go’ uygulaması gibi seçeneklerle dakikalar içinde gerçekleştirilebiliyor. Yakın alan iletişim teknolojisinden (NFC) güç alan ’PCT Go’ uygulaması, e-posta veya mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla termostat ayarlarının farklı cihazlardan kopyalanmasını, içe ve dışa aktarımını ve cihazların henüz güç kaynağı ile temas etmediği, paketli durumdayken dahi kurulumun gerçekleşmesini sağlıyor.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 13 26
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 13 21
7. Karagümrük 13 20
8. Trabzonspor 14 20
9. Malatyaspor 12 19
10. Göztepe 14 18
11. Kasımpaşa 13 18
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Chelsea 14 25
6. Tottenham 14 25
7. Southampton 14 24
8. Man City 13 23
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 13 21
8. Celta de Vigo 14 19
9. Athletic Bilbao 15 18
10. Cádiz 14 18
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 15 15
14. Levante 14 15
15. Eibar 14 15
16. Elche 13 15
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12