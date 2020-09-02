banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
B-Suv’un popüler modeli Hyundai Kona iddialı geliyor
B-Suv’un popüler modeli Hyundai Kona iddialı geliyor
Kaçkarların zirvesine Türk bayrağı diktiler
Kaçkarların zirvesine Türk bayrağı diktiler
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Yangın riskine karşı yeni nesil güneş paneli

TÜRKİYE’DE SON DÖNEMLERDE GÜNEŞ PANELLERİ ÜRETİMİ ARTMAYA BAŞLADI.

Bilim ve Teknoloji 02.09.2020, 14:24
2
Yangın riskine karşı yeni nesil güneş paneli

Türkiye’de son dönemlerde güneş panelleri üretimi artmaya başladı. Firmalar Ar-Ge çalışmalarıyla yeni ürünleri geliştiriyor. Son olarak bir firma yangın riskine karşı yeni nesil güneş paneli üretti.

Türkiye hem yerli kaynaklarını çoğaltmak hem de yenilenebilir enerjiden daha çok faydalanmak için 2014’te önemli bir hamle yaparak yüzünü güneşe döndü. Bu hamle kısa sürede karşılık verdi ve 2020 yılının Mayıs ayında güneş santralleri toplam elektrik tüketiminin yüzde 5,6’sını karşılayarak aylık bazda rekor kırdı.

Elektriğini güneş panellerinden elde edilen enerjiyle sağlayan kurum ve binaların sayısı gün geçtikçe artarken, nispeten yeni gelişen bir alan olduğu için ekonominin aktörleri arasında düzenlemeye muhtaç noktalar da görülmeye başladı. Pek çok sigorta şirketinin poliçelerinde güneş paneli kaynaklı yangınları kapsam dışı bırakması, sık karşılaşılan anlaşmazlıklardan biri olarak dikkat çekti. Bu eğilim, binasında güneş enerjisinden faydalanmak isteyen kullanıcılarda da tedirginliğe sebep oldu.

Gün geçtikçe büyüyen güneş paneli sektörünün Ar-Ge çalışmaları ise artık bu tereddütleri giderecek noktaya ulaştı. Alanında ileri teknoloji şirketi GTC, yangın riskini ortadan kaldıran güneş panelleri üretimiyle öne çıktı.

GTC Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Besen yangın güvenliğinde uluslararası kriterleri en üst seviyede karşıladıklarını belirterek “Çift yüzlü çift camlı fotovoltaik panellerimiz hem tutuşmazlık hem de yavaş yanma kriterlerinde en üst seviye olan AA sınıfı yangın güvenliğine sahip. Küresel olarak en yaygın kabul gören test laboratuvarı UL’nin belirlediği UL 1703 standartlarına uygun şekilde üretildi. Bulundukları tesiste bir yangın çıktığı takdirde bile, çerçevesiz üretilen ve plastik arka tabaka kullanılmayan panellerimiz sayesinde alevlerin yayılması engelleniyor. Bu inovasyonu cam cam laminasyon işleminde yaptığımız ARGE ile başararak yangın dayanımında uluslararası standartları en üst seviyede karşıladık” dedi.

Türkiye’den bir dünya markası çıkarma hedefiyle çalışmalarını sürdüren GTC’nin ürettiği güneş panelleri, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu IEC’nin standartlarını esas alan genişletilmiş 6X testini de geçti. Böylece söz konusu panellerin 30 yıl ve daha uzun süre dünyanın en düşük elektrik maliyetini ortaya çıkardığı uluslararası ölçekte kabul edildi.

Besen 54 kişilik Ar-Ge biriminin sürdürülebilirliği esas alarak uzun ömürlü ve yüksek performanslı özgün güneş paneli geliştirme çalışmalarına devam ettiğini vurgulayarak “Amacımız en yüksek kalitede teknolojik ürün ortaya çıkarmanın yanı sıra kullanıcı ve çevre güvenirliliğini sağlamak ve riskleri minimize etmek” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
30°
açık
Namaz Vakti 02 Eylül 2020
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:09
İkindi 16:48
Akşam 19:43
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25