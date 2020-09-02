Türkiye’de son dönemlerde güneş panelleri üretimi artmaya başladı. Firmalar Ar-Ge çalışmalarıyla yeni ürünleri geliştiriyor. Son olarak bir firma yangın riskine karşı yeni nesil güneş paneli üretti.

Türkiye hem yerli kaynaklarını çoğaltmak hem de yenilenebilir enerjiden daha çok faydalanmak için 2014’te önemli bir hamle yaparak yüzünü güneşe döndü. Bu hamle kısa sürede karşılık verdi ve 2020 yılının Mayıs ayında güneş santralleri toplam elektrik tüketiminin yüzde 5,6’sını karşılayarak aylık bazda rekor kırdı.

Elektriğini güneş panellerinden elde edilen enerjiyle sağlayan kurum ve binaların sayısı gün geçtikçe artarken, nispeten yeni gelişen bir alan olduğu için ekonominin aktörleri arasında düzenlemeye muhtaç noktalar da görülmeye başladı. Pek çok sigorta şirketinin poliçelerinde güneş paneli kaynaklı yangınları kapsam dışı bırakması, sık karşılaşılan anlaşmazlıklardan biri olarak dikkat çekti. Bu eğilim, binasında güneş enerjisinden faydalanmak isteyen kullanıcılarda da tedirginliğe sebep oldu.

Gün geçtikçe büyüyen güneş paneli sektörünün Ar-Ge çalışmaları ise artık bu tereddütleri giderecek noktaya ulaştı. Alanında ileri teknoloji şirketi GTC, yangın riskini ortadan kaldıran güneş panelleri üretimiyle öne çıktı.

GTC Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Besen yangın güvenliğinde uluslararası kriterleri en üst seviyede karşıladıklarını belirterek “Çift yüzlü çift camlı fotovoltaik panellerimiz hem tutuşmazlık hem de yavaş yanma kriterlerinde en üst seviye olan AA sınıfı yangın güvenliğine sahip. Küresel olarak en yaygın kabul gören test laboratuvarı UL’nin belirlediği UL 1703 standartlarına uygun şekilde üretildi. Bulundukları tesiste bir yangın çıktığı takdirde bile, çerçevesiz üretilen ve plastik arka tabaka kullanılmayan panellerimiz sayesinde alevlerin yayılması engelleniyor. Bu inovasyonu cam cam laminasyon işleminde yaptığımız ARGE ile başararak yangın dayanımında uluslararası standartları en üst seviyede karşıladık” dedi.

Türkiye’den bir dünya markası çıkarma hedefiyle çalışmalarını sürdüren GTC’nin ürettiği güneş panelleri, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu IEC’nin standartlarını esas alan genişletilmiş 6X testini de geçti. Böylece söz konusu panellerin 30 yıl ve daha uzun süre dünyanın en düşük elektrik maliyetini ortaya çıkardığı uluslararası ölçekte kabul edildi.

Besen 54 kişilik Ar-Ge biriminin sürdürülebilirliği esas alarak uzun ömürlü ve yüksek performanslı özgün güneş paneli geliştirme çalışmalarına devam ettiğini vurgulayarak “Amacımız en yüksek kalitede teknolojik ürün ortaya çıkarmanın yanı sıra kullanıcı ve çevre güvenirliliğini sağlamak ve riskleri minimize etmek” diye konuştu.