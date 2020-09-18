Yandex Türkiye ofisini kapatıyor: Hizmetler devam edecek mi?

Dijital medyanın birçok alanında yer alan Yandex, Türkiye'deki büyümesini sürdürmeye devam ederken beklenmedik bir karar aldı. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye pazarında bulunan Yandex'in ofisini kapatacağı öğrenildi



Çalışanlar önümüzdeki ay işi bırakacak



Sirketdedikodulari.com sitesinden Göktuğ Efil'in haberine göre, Koronavirüs salgının ekonomik etkileri Yandex şirketini de vurdu. Özellikle karantina günlerinde düşen gelirler Yandex'in Türkiye ofisini kapatmasına neden oldu. Son yıllarda Yandex'in Türkiye'de yakaladığı başarılı grafik de ofisin kapatılmasını engelleyemedi.



Şirket, Türkiye ayağındaki 10 yıllık serüvenin ardından ofisini kapatacak. Çalışanlar ise önümüzdeki ay görevlerini noktalayacak.



Yandex harita, Yandex navigasyon, Yandex mobil uygulama ve Yandex arama motorlarının hizmeti ise aynı şekilde devam edecek. Ancak bu uygulamalar tek bir merkezden yönetilecek. Türkiye'deki Yandex kullanıcıları ise herhangi bir sorunla karşılaştığında direkt olarak Rusya'ya ulaşabilecek.