Yamuk Bakış: Değişim ve Dönüşüm Üzerine Bi’ Kolaj ışığında

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından 2010 yılında başlatılan ve 2017’den bu yana Geberit sponsorluğunda düzenlenen Türkiye’nin mimarlık alanındaki ilk seyahat bursu “Arkitera Seyahat Bursu” bu yıl dijital formatta “Arkitera Dijital Seyahat Bursu” adıyla gerçekleşti. Pandemi süreci nedeniyle 2020 yılında fiziksel değil dijital seyahate odaklanan, “Değişim/Dönüşüm” teması kapsamında yürütülen projede yaşamakta olduğumuz olağanüstü dönemin insanlığa, mimarlığa, kentsel alanlara, kamusal mekânlara ve yapılara yansımaları sorgulandı. Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü öğrencileri ve mezunlarının katılım sağladığı Arkitera Seyahat Bursu’nun bu yılki kazananı “Yamuk Bakış - Değişim ve Dönüşüm Üzerine Bi’ Kolaj Projesi” ile Deniz Oskay oldu. Mimarlık alanında farklı etkiler oluşturacak olan proje, YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak atölye ve oturumlardan oluşuyor.

Seyahat Bursu 2020 kapsamında bu yılın bursiyeri Deniz Oskay’ın projesi kapsamındaki ilk çalışma çevrimiçi atölyelerden oluştu. Atölyeler ile daha önce yazılmış şeyleri yeniden yazmak yerine o yazılanları tekrar göz önüne getirmek, canlandırmak, ama bunu yaparken de etrafında dolaşmak, aralarında uçurumlar olduğu sanılan unsurlar arası bağlar keşfedildi. 16 Eylül’de düzenlenen Jean-Marc Cote Olmak adlı ilk online atölyede, teknolojinin ihtiyaç karşılaması ve ihtiyaç şekillendirmesi arasındaki bulanık alan irdelendi.

18 Eylül’de John Berger Olmak başlığıyla gerçekleşen ikinci online atölyede ise görme duyumuzun ve biçimimizin algımızı nasıl şekillendirdiği üzerine sohbet edildi. 16 Eylül ve 18 Eylül’de gerçekleşen bu atölyelere ait çıktılar 12-16 Ekim haftasında Arkitera Youtube kanalı ve Seyahat Bursu sosyal medya kanallarından canlı olarak yayınlanacak içeriklere ek olarak yayınlanacak.

Homo Sapiens’ten Arttırılmış Gerçekliğe Değin Her Şey Hakkında

Deniz Oskay’ın “değişim/dönüşüm” üzerine bir çeşit kolaj çalışması olarak ele aldığı proje; ilk bakışta çok ilgili ve bir yapı oluşturur gibi görünmeyen parçaların birbirlerini etkileyerek ve aralarındaki bağların araştırılması yoluyla yeni ve üst bir oluşa evrilmesini hedefliyor. Söz konusu unsurlar arasında henüz keşfedilmemiş bağları ortaya çıkarabilme amacıyla düzenlenecek ve farklı disiplinlerden çeşitli isimlerin konuk olacağı oturumlar kapsamında 12 Ekim Pazartesi günü ‘Bilgisayar Oyunu Sanatında Kolaj, Performans ve İnsansızlaşma Örnekleri’, ‘Sanat Yapıtının İşlevi ve Arşivleme’, ‘Onarma Emeği, Müşterek Mekan, Kolektif Saha’, 13 Ekim Salı günü Bir Teknoloji Olarak Yazı, Bir Zihin Protezi Olarak Okuma: Hikaye Anlatıcılığı ve Mimarlık Disiplinine İzdüşümleri üst başlığında ‘İstanbul’dan Hikayeler Çalıştayı’, ‘Bilim Kurgu Edebiyatında Mimari’ ve ‘Bir Dönüşüm Olarak Seri Üretimden Kitlesel Özelleştirmeye’ ; 14 Ekim Çarşamba günü ‘İnternetle Değişen İletişim Biçimleri: Toplumsallığın Yeni Agorası Olarak Sosyal Medya’, ‘İTÜMEM, Bir Öğrenme Modeli’, ‘Örnek Paylaşımları: Değişim ve Dönüşüm Olgularının Farklı Sanat Disiplinlerine İzdüşümleri’, ‘Yazın, Oyun ve Mimarlık: Görünmez Kentler Romanının Mimarisi’ ve Metametrik ekibi ‘Tekil olan her şey Buharlaşıyor!’15 Ekim Perşembe günü Ütopya, Distopya, Post-Apokaliptik Dünyalar Üzerine: Düşüne İnsan Yerine “Ütopya” Yaratan İnsan üst başlığında ‘Ütopya’dan Bilim Kurguya İnsan ve İnsan-sonrası’, ‘Alternatif bir Ütopya Okuması’ , ‘Biyotasarım’ ve ‘ Örnek Paylaşımları: Değişim ve Dönüşüm Olgularının Farklı Sanat Disiplinlerine İzdüşümleri’ ; 16 Ekim Cuma günü ‘Eleştirel Teori İçerisinde Heidegger ve Teknoloji, Yapay Zeka ve Bilinç’, ‘Değişen ve Dönüşen Gerçeklikler Olarak: Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik’, ‘Doğa ve Kültür Yarılması ve Sürekliliği’ konuları akademisyenler ve uzmanlar eşliğinde irdelenecek.