XML Nedir ve Ne İşe Yarar?

XML dosyaları, Genişletilebilir Biçimlendirme Dili ile yazılmış uygulamaları ilgilendirdiği için çeşitli birçok uygulama tarafından kullanılmaktadır.Entegre Pazarlama İletişimi, organizasyonların kendi markalarını hedef kitleleri arasında iyi bir şekilde tanıtmak, sadece rakipleri geride bırakmakla kalmayıp aynı zamanda uzun vadede de hayatta kalmasını sağlama stratejilerinden birisidir. Marka tanıtımı, ürün ve hizmetlerin bilinirliğini arttırır ve sonunda satışlarını arttırır, yüksek kârlar ve kurum için gelir sağlar.

XML NE İŞE YARAR?

Esnek Web uygulamalarının geliştirilmesini sağlamaktadır.

Farklı kaynaklar ve uygulamalar arasında verilerin bütünleştirilmesi için kullanılabilmektedir.

Verilerin değişik görünümlerinin veri alışverişi ile alınabilmesini sağlamaktadır.

Veriler üzerinde yerel hesaplamalar yapılmasına olan tanımaktadır.

Açık standartlar sunmaktadır.

Değişen verilerin güncellenmesini sağlayan bir teknolojidir.

Değişik uygulamaların içindeki verileri tanımlamak için kullanılır. Verinin kendisini kendini tanımlayabildiği için (self-describing) gönderen uygulamaya bağlı kalmadan alınıp işlenebilir.

XML ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hiyerarşi temelli işaretleme dillerinden birisidir.

XML, Case Sensivite bir dildir.

XML internet verilerinin depolanmasını ve iletilmesini sağlamaktadır.

XML dokümanların internet üzerinde tanımlanmasını kolaylaştırmaktadır.

XML ile XHTML, MathXML, SVG gibi bir çok programlama dili oluşturulabilir.